El cardenal Omella sobre el aborto: “Los mejores científicos dicen que hay vida desde la concepción”

“Hemos tardado siglos en darnos cuenta que la esclavitud era algo injusto por la dignidad de la persona y finalmente en el siglo XIX se insistió tanto que al final se abolió la esclavitud gracias a Dios. Lo mismo pasa con el aborto, no somos sensibles, no sé por qué, y tenemos que trabajar no solo la Iglesia que lo estamos repitiendo y somos los carcas de la Iglesia, pues siempre nos tachan de retrógradas”, con estas palabras se refería el presidente de la Conferencia Episcopal Española, cardenal Juan José Omella, tras la celebración de la 120ª Asamblea Plenaria de los obispos españoles desarrollada esta semana en Madrid.

¿Qué tiempos han sido verdaderamente fáciles? No nos dejemos abatir. Hemos sido llamados a amar el tiempo, el lugar y la realidad que nos toca vivir. Los nuevos desafíos pueden ser oportunidades de crecimiento y nosotros esperanza y luz en medio de sombras. — Card. Juan José Omella (@OmellaCardenal) November 26, 2022

Más defensa a los animales que a las personas

El prelado ha indicado que manera contundente que “matar a un ser humano que está en el seno de su madre, porque es un ser humano, no es un elefante, es un atentado contra la vida y que va contra toda persona humana. Se promueven más leyes en defensa de los animales, que yo estoy de acuerdo en que hay que proteger la creación, pero tiene más castigo o menos reconocimiento, quien aborta que quien mata el huevo de un águila real y eso es muy grave”.

Además, recuerda que siempre dicen que la Iglesia va en contra de los avances científicos, pero resulta que “los mejores científicos dicen que hay vida y eso lo dicen incluso médicos y científicos que no son creyentes”. Por tanto, insiste: “Se promueven leyes sin escuchar a la sociedad, sin escuchar a las instituciones y sin escuchar a los científicos. Creo que la sensatez y los médicos saben muy bien donde empieza la vida y donde acaba y hay que ir por ese camino de educar en la sensatez y en el respeto del ser humano, de la vida humana, que es de los derechos humanos, el primero de todos, respeto a la vida” ha sentenciado respecto a este tema.

El Gobierno español también ha aprobado la Ley Trans, ante la que muchas personas ven una contradicción entre la madurez que se les atribuye a jóvenes a partir de los 14 años para decidir cambiarse de género, pero en cambio no los consideran maduros para votar hasta los 18 años. “Uno que cambia de sexo a los 12 o a los 14 años luego no puede volver atrás según la Ley y creo que es una incongruencia y una barbaridad lo que se está promoviendo” asegura el presidente de la CEE. “A esas edades está madurando la psicología de una persona, ese niño o esa niña puede sentir una inclinación hacia una cosa, hacia otra, puede sentir dudas de su identificación sexual, pero está en formación todavía, está en proceso.”

Caritas España bate récord con 403 millones de euros destinados a proyectos sociales

Otro de los asuntos tratados de Omella en su entrevista con Vatican News ha sido el 75 aniversario de Caritas España desde su creación como institución y sobre el aporte de caritas el pasado 2021, donde han podido atender a más de 2,6 millones de personas, alcanzando un récord de 403 millones de euros en proyectos sociales. “La gente lo está pasando realmente muy mal, no solamente diríamos los inmigrantes, o los pobres habituales, sino también la gente digamos “normal”, qué ahora también los llamamos los “pobres vergonzantes”, gente que nunca ha tenido que pedir y ahora tienen que pedir, jóvenes que no pueden acceder a un puesto de trabajo, que no tiene una vivienda porque es muy cara y no se pueden casar”. Aunque también ve la parte positiva: “tengo que enseñar también la cantidad de dinero que se ha recogido para ayudar a esa gente que lo está pasando mal y Caritas está haciendo esa mano tendida hacia los más pobres”.