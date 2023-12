"Trabajar juntos creando puentes y no muros para una buena convivencia social" es uno de los temas "que más preocupa a la Iglesia". Así lo ha explicado el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal Española, que ha intervenido este 12 de diciembre en un desayuno informativo organizado porNueva Economía Fórum.

"Somos indiferentes ante Dios y pareciera que no interesa. Una situación que hace que el hombre se vuelva contra el hombre. Nos preocupa la secularización que conlleva a la soledad", ha dicho Omella, y ha puesto como ejemplo "la multitud de suicidios entre los jóvenes". No obstante, ha destacado, los "brotes verdes" que pueden verse en la sociedad aunque en "aumento de la pobreza nos preocupa considerablemente".

Respecto a los abusos y el Informe presentado por Ángel Gabilondo, Defensor del Pueblo —y presente en el acto— el cardenal ha agradecido el trabajo realizado "porque al ver la fotografía de la realidad de las víctimas hemos vivido una profunda tristeza. Lo que importa es escuchar a la víctimas y este Informe pone de manifiesto que hay muchas de ellas, víctimas de otros estamentos de la sociedad, que también deben ser escuchadas como se ha hecho con las de la Iglesia".

Escuchar y acompañar pero también reparar

Respecto al plan de reparación integral, el presidente de la CEE ha reconocido que la Asamblea Plenaria trabajó en ese tema en su última reunión, "pero que las Oficinas ya llevan trabajando sobre ello mucho tiempo, escuchando, acompañando y reparando". Ante esto último, ha expresado su compromiso en esa "reparación integral que por supuesto contempla esa parte económica".

Una reparación económica que "en los casos que ya tienen un recorrido judicial la indemnización la pondrán los tribunales. Si no hay recorrido judicial, tiene que haber certeza moral de que esos hechos han ocurrido. En ese caso, el responsable será el victimario pero también subsidiariamente la dióceis o la congregación a la que pertenezca".

Respecto al Informe solicitado a la firma Cremades & Calvo Sotelo "que se entregará próximamente" a la Iglesia lo que le importa "es la víctima la persona", y dicha auditoría "no es que llegue tarde, pero realmente vendrá a complementar todo lo que ya se ha presentado, tanto con el Informe del Defensor del Pueblo, como con la encuesta —pese a los mal extrapolados datos—". Con respecto a los "casos falsos", ha recordado que la Iglesia "investiga siempre cada caso, por respecto a las víctimas y victimarios, porque siempre hay que hacer justicia".

"El Papa nos llamó para hablar de seminarios, aunque sigan sin creerme"

"Hay que adecuar la formación de los seminarios a los tiempos que corren y el problema de la natalidad también afecta a las vocaciones. por eso, la formación de los jóvenes de hoy tiene que unificarlos en seminarios grandes, para preparar a los sacerdotes. Pero es verdad que hay resistencias humanas que es lo que el Papa Francisco quiso atajar en nuestra reunión en Roma".

Así, les explicó "que tienen que ser sacerdotes conocedores del mundo, enamorados de Jesucristo y tenemos que reconvertir nuestros centros en los próximos tres años para agruparse y mejorar la formación con los rectores, formadores y demás personal". Respecto a los seminarios del Camino Neocatecumenal, que tienen sus propios formadores, "tenemos que trabajar con ellos para que entren en ese plan de organización para integrarse en esa reforma de los sacerdotes del futuro". No será fácil, ha reconocido el propio Omella, "pero si el Papa dice «por ahí», somos disciplinados y por ahí iremos".

La necesidad del diálogo y acuerdo

La situación "compleja y tensa" que vivimos en la política española "los obispos compartimos la preocupación por la polarización ya crispación". No obstante, ha insistido, "la Iglesia no entra en política, no es su papel, pero sí da unas orientaciones basadas en principios morales en los que alentamos a un diálogo social entre todas las instituciones que cultive la escucha y evite posiciones inflexibles y excluyentes. Los acuerdos deben respetar el bien común, en el marco del ordenamiento jurídico de la Constitución".

El diálogo con el Gobierno "siempre ha sido cordial" ha revelado el presidente de la CEE. "Nunca he percibido una aversión a los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede, aunque haya sectores más partidistas que luchen por esa línea", ha dicho Omella preguntado por las posibles relaciones en esta nueva legislatura. Además, ha asegurado que "nadie le ha pedido ser mediador entre Esquerra y el Gobierno".



Una vida al servicio de la Iglesia

"Yo acabo en marzo y a Dios gracias no puedo volver a ser reelegido. Para mi sucesor, espero que tengamos ese conseso y elijamos lo mejor para la Iglesia española en ese momento. Respecto al balance a la cabeza de la CEE, quiero destacar el Congreso Puelo de Dios en Salida, que fue un soplo de aire fresco para testimoniar nuestra fe, sin proselitismo, pero sí con normalidad y valentía. El trabajo de Iglesia y Cáritas en la pandemia y seguir con la línea del Papa de Iglesia en Salida pero con formato sinodal, siempre buscando tender puentes". Una expresión que ha utilizado Jesús Avezuela, Director General de la Fundación Pablo VI, que ha introducido el acto destacando que el cardenal "ha mostrado siempre todo su empeño es esforzarse en tender puentes, en conducir a la Iglesia para saber interpretar los signos de los tiempos".