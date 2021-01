El cardenal Omella pide a los niños “no perder nunca la ilusión” en la Noche de Reyes

Como ya viene siendo habitual el arzobispo de Barcelona y presidente de la CEE, el cardenal Omella, ha hecho uso de su cuenta personal de Twitter para lanzar un mensaje en las vísperas de la Epifanía del Señor.

Ante la Noche de Reyes esta vez el presidente de la CEE ha querido dirigirse a los principales protagonistas de esta noche, los niños, y le ha pedido no perder “nunca la ilusión que sentís en las vísperas de la Epifanía del Señor”.

Durante los últimos meses el card. Omella ha sabido utilizar de la mejor manera su cuenta en Twitter para lanzar mensajes de cara a eventos importantes que ocurren en el mundo y, en este caso, ha querido asegurar a los niños que los Reyes este año “serán muy generosos con todos vosotros”.

Y por último el arzobispo de Barcelona ha querido recordar a los niños de no irse a “dormir muy tarde” esta noche.

Hoy, #NochedeReyes, me dirijo a los niños: no perdáis nunca la ilusión que sentís en las vísperas de la #Epifanía del Señor.



Estoy seguro que serán muy generosos con todos vosotros. ¡Y recordad: no os vayáis a dormir muy tarde! pic.twitter.com/kLp5lalZ64