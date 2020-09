El cardenal Omella, contrario a la eutanasia: "Si se siente querido, el enfermo terminal no quiere morir"

El Arzobispo de Barcelona, el cardenal Juan José Omella, ha sido entrevistado en 'Herrera en COPE' después de que este sábado haya mantenido un encuentro con el Papa Franciscoen el Vaticano. Encuentro que es habitual cuando se renuevan los cargos de la Conferencia Episcopal Española, de la que fue elegido presidente el pasado mes de marzo en Asamblea Plenaria.

Los efectos que la covid-19 está dejando en el mundo a nivel sanitario y económico adquirió gran protagonismo en el encuentro con el Sumo Pontífice, en el que también estuvieron presentes el Vicepresidente de la CEE, el cardenal Arzobispo de Madrid Carlos Osoro y el Secretario General, Mons. Luis Argüello.

Durante la entrevista con Carlos Herrera, el cardenal Omella ha abordado aspectos de la reunión, pero también ha sido cuestionado por asuntos de actualidad que están siendo sometidos a debate en la sociedad, como es la regularización de la eutanasia, después de que el Congreso de los Diputados haya aprobado continuar con su tramitación.

Una ley que el presidente de la CEE se ha mostrado contrario, afirmando que “como ciudadano de a pie y creyente bautizado, estoy por la vida”. El Arzobispo de Barcelona ha añadido que “la vida comienza desde que está en el seno de su madre, donde se festa el futuro de esta persona. Las alegrías, los sentimientos, las penas de sus padres ya repercuten en el niño dentro del vientre. ¿Por qué no lo tenemos en cuenta?” reflexiona durante la entrevista en 'Herrera en COPE'.

Respecto a las personas mayores y sus últimos momentos en esta vida, el cardenal asegura que los enfermos, pese a sus limitaciones, no quieren morir, sino evitar el dolor: “El enfermo terminal ama la vida, y para paliar el dolor hay muchos adelantos. Cuando un enfermo sabe que es terminal pero nota que es querido por su familia, que los sanitarios le atienden con cariño, que lo cuida, le dan caricias... esa persona no quiere morir, porque se siente querido. No hay enfermos incuidables, aunque sean incurables” sostiene Don Juan José Omella.

Preocupación por la Ley de Educación

Sobre la ley educativa que plantea el Gobierno de España, el Arzobispo de Barcelona reconoce que le preocupa: “¿Por qué no dejamos a la libertad de los padres? La Constitución establece el derecho de los padres a la elección de centro”, recuerda el presidente de la CEE.

Así las cosas, Don Juan José Omella ha demandado, una vez más, un pacto educativo: “A veces hemos estado a punto pero al final... siempre está la misma problemática, entre asignatura Religión sí o no, la Escuela Concertada...Lo mejor es que elijan los padres, que tengan ellos la iniciativa. El adoctrinamiento es lo que más duele. Dejemos que la gente sea libre”, remarca el presidente de la CEE a Carlos Herrera.