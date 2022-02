El cardenal Carlos Osoro supera la covid-19 tras doce días de confinamiento: "Por fin he dado negativo"

Tras doce días de confinamiento, el arzobispo de Madrid ha dado negativo por covid-19. Así lo ha comunicado el propio cardenal Carlos Osoro a través de su cuenta de Twitter.

“Después de doce días confinado, por fin he dado negativo en coronavirus. Con alegría estaré esta tarde en la catedral en la Misa con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, en la que agradeceré su entrega y fidelidad a Dios”, se puede leer en el tuit del cardenal.

Después de doce días confinado, por fin he dado negativo en coronavirus. Con alegría estaré esta tarde en la catedral en la Misa con motivo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, en la que agradeceré su entrega y fidelidad a Dios.

El pasado 23 de enero, la Archidiócesis de Madrid informaba que Carlos Osoro se realizó una prueba PCR de forma preventiva y que el resultado fue positivo.

Desde ese momento, se pusieron en marcha los protocolos que establecen las autoridades sanitarias, por lo que tuvo que permanecer aislado en su domicilio hasta este miércoles, 2 de febrero.

Este contratiempo obligó al titular de la Iglesia madrileña no participar la pasada semana en la visita 'ad limina apostolorum' que, entre diciembre y enero, han realizado todos los obispos españoles a Roma para ser recibidos por el Papa Francisco.

He dado positivo por coronavirus y no podré participar en la visita 'ad limina' la semana que viene. Me encuentro bien y sin síntomas, pero permanezco aislado en mi casa. Rezo especialmente por aquellos a los que sigue golpeando con fuerza la pandemia. https://t.co/ZPnGuPqG4a