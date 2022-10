La campaña de Personas sin Hogar pone el foco en el aumento de afectados y en los problemas de salud mental

'FUERA DE COBERTURA'. Es el lema elegido por las asociaciones que integran la Red FACIAM (de la que Cáritas forma parte) con motivo del Día de las Personas sin Hogar en Madrid, y que se ha presentado este jueves, 27 de octubre, en el centro 'Catalina Labouré' que atiende a personas sin un techo donde refugiarse.

Durante la presentación de la campaña, las organizacones y personas en situación sin hogar destacan la necesidad de visibilizar esta realidad social que en España afecta a cada vez más familias. Según el Instituto Nacional de Estadística,desde el año 2012 han aumentado en un 24,5% las personas que pierden su hogar..

Y es que quedarse sin un techo no es solo implica vivir en la calle, sino que el problema va mucho más allá como carecer de cobertura sanitaria, sin acceso a un empleo o a la educación. En definitiva, carecer de dignidad. Por no hablar de las posibilidades de presentar problemas de salud mental, cuyo riesgo aumenta en un 67% en personas que no tienen donde ir.

La Red FACIAM también ha alertado que son cada vez más los jóvenes afectados por el sinhogarismo en nuestro país. Un colectivo que representa casi un tercio del total de personas atentidas por esta red. Las mujeres también representan un elevado porcentaje, en torno al 25%.

La responsabilidad de la ciudadanía, administraciones y medios de comunicación

La presidenta de FACIAM, Susana Hernández, ha hecho hincapié en la importancia de que la ciudadanía, las administraciones y los medios de comunicación trabajen de manera conjunta para dar visibilidad a este problema y una respuesta a quienes lo sufren.

“Pedimos a la ciudadanía que no mire hacia otro lado, que cambie su mirada, que esto es un problema social y no individual. A las administraciones públicas que no impogan trabas cuando una persona tiene un problema, hacer un esfuerzo por facilitarle la vida para que recupere su dignidad. Y a los medios de comunicación, pedimos que aborden el tema sin morbo, dando la palabra a los protagonistas de esta situación, intentando cambiar imágenes, discursos, no promoviendo el odio”, ha reclamado.

En este sentido, Hernández ha reclamado para este colectivo vulnerable los mismos derechos que el resto de ciudadanos: “Exigimos mejoras en la respuesta porque el sinhogarismo crece. Es un problema social".

El número de personas atendidas aumenta con la inflación

Sobre el lema elegido en la campaña de 2022, 'FUERA DE COBERTURA', la presidenta de FACIAM ha explicado que el objetivo es concienciar sobre lo que implica el sinhogarismo, más allá de no tener un techo: “Supone no acceder a otros derechos como a la salud, al empleo, a las prestaciones, etc. Queremos hacer ver la necesidad de poner una serie de abanicos que sostengan a las personas cuando lo necesiten”, ha recalcado.

Por otro lado, Susana Hernández ha hecho hincapié en el esfuerzo por investigar y recabar datos para obtener un recuento certero sobre el número de personas sin hogar en Madrid, y tener de esta manera “una foto más precisa”. A nivel nacional, las Cáritas Diocesanas atendieron en 2021 a más de 40.000 personas a través de sus programas.

Atenciones que, advierte Hernández, han crecido en los últimos meses como consecuencia de la inflación y el encarecimiento de la vida: “Hay un aumento de personas sin hogar como consecuencia de los problemas de vivienda, las trabas administrativas o los problemas para acceder a la Renta Mínima Vital”, ha detallado.