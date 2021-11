El Cabildo de la Catedral de Sevilla recuerda a Alfonso X en el 800 aniversario de su nacimiento

El 23 de noviembre se cumplirán 800 años del nacimiento de Alfonso X el Sabio en Toledo en 1221. En esta Catedral fue coronado rey de Castilla el 1 de junio de 1252 y en la Capilla Real reposan su restos habiendo fallecido en el Alcázar el 4 de abril del 1284.

La fiesta de San Clemente, en la que se conmemora la reconquista de Sevilla por San Fernando y la devolución al culto cristiano de nuestra ciudad, fue instituida por el Rey Alfonso X por privilegio firmado en Burgos el 30 de diciembre de la era 1292, o sea, el año 1254 tal como consta en el Archivo de nuestra Catedral (c 58, n31/1), cuyo texto central dice:

“Connoscida cosa sea a to los omnes que esta carta vieren cuemo yo don Alfonso, por la gracia de Dios, rey de Castiella, de Toledo, de León, de Gallizia, de Seuilla, de Córdoua, de Murcia e de Jahén.

Por grant sabor que he de fazer bien a la Eglesia de Seuilla e de leuarla adelante et porque sea meior seruida, et por onra del muy noble rey don Fernando, mío padre, que yace hy enterrado, e por su alma é por remisión de míos pecados, e porque fagan fiesta el día de Sant Climent.

Do e otorgo al cabildo de la eglesia de Sancta María de Seuillia todas las mís tiendas que se tienen con la eglesia, que las ayan libres e quitas para siempre iamás.”

La celebración de San Clemente en la Catedral consiste en el canto del Oficio de Lectura, Laudes, Procesión por últimas naves con estación a la Capilla Real y solemne Eucaristía con predicación del canónigo magistral. En la procesión se lleva la reliquia de San Clemente portada por un capitular, la espada de San Fernando (lobera) blandida en forma de cruz y el pendón de San Fernando. El pendón lo porta el concejal más joven y la espada la porta, en nombre del rey, el alcalde. La reliquia de San Clemente y la espada de San Fernando (que es considerada reliquia) son inciensadas en las esquinas de la puerta de Palos, de San Miguel y del Baptisterio.

(Archidiócesis de Sevilla)





