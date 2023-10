El bestseller francés 'Dios, La Ciencia, Las pruebas: El albor de una revolución' llega a España

Hoy en día escribir un libro y vender 250.000 ejemplares no es algo al alcance de cualquiera. Si además aborda las conexiones entre Ciencia y Fe hablamos de una oportunidad para el pensamiento crítico y para la reflexión.'Dios, la Ciencia, las pruebas: El albor de una revolución',de la editorial Funambulista, se ha convertido en todo un bestseller en Francia, ya que ha generado mucho debate.

Acaba de llegar a las librerías de nuestro país. Sus autores, Olivier Bonnassies y Michel Yves Bollore, han pasado por los micrófonos de 'Mediodía COPE' para desentrañar el contenido de la publicación.

Una de las cuestiones que ha abordado Pilar García Muñiz con los autores de 'Dios, la Ciencia, las pruebas: El albor de una revolución', es el objetivo de la publicación: “Lo que queremos es plantear la pregunta de si Dios existe y aportar los elementos necesarios para que las personas que lean este libro hagan esta reflexión. Queríamos concentrar en un solo libro de forma clara y sencilla todo lo que la Ciencia ha dicho hasta ahora sobre este tema de tal manera que quien lo lea pueda tomar ellos mismos la decisión de qué es lo que piensan”, han explicado Olivier Bonnassies y Michel Yves Bollore.

En este sentido, han afirmado que lo que se revela en el libro es el vuelco que se ha producido desde el siglo XX en el campo de la Ciencia frente a lo que ocurría con anterioridad, cuando “la gente se sentía perturbada por los descubrimientos de la Ciencia, pero no les daba respuestas, quedaban como perplejos”.

“En el siglo XX se produce una revolución con la mecánica cuántica, las leyes de la complejidad biológica, los ajustes y fines del universo o la cosmología, y esto cambia la situación y estamos ante algo nuevo. Por tanto la Ciencia llega a la conclusión de que hay un principio trascendente espacio-temporal y material que va más allá de lo que se sabía y no puede ser menos que ese inicio que da pie a la Creación”, sostienen.

En este contexto, apuntan en 'Mediodía COPE' que se planteó “la cuestión de por qué hay vida y eso responde a una serie de leyes extremadamente finas tanto en el campo de la física como de la biología y esto hace que surja la vida con una probabilidad muy improbable. Es decir, el libro se plantea cómo se pueden dar esas variables de manera que se produzca la vida con la improbabilidad de que esos ajustes finos se lleguen a producir”, subrayan.

No obstante, para los creyentes no es necesaria una prueba científica de que Dios existe. Un punto que tanto Olivier Bonnassies y Michel Yves Bollore han querido aclarar, estableciendo una clara diferencia entre la fe y creer en la existencia de Dios: “La fe es una adhesión mientras que la creencia en la existencia de Dios es creer que un ser superior existe. Hay gente que cree en la existencia de Dios pero no tiene fe. Esta es la primera diferencia. La pregunta a la que respondemos es si existe un Dios creador”, aseguran los autores en COPE.

Un ejemplo de figura que cree en un ser superior pero sin una fe religiosa, y que señalan los autores, fue Einstein, a quien atribuyen la siguiente frase: “Cualquier persona científica llegará un momento en el que tendrá que aceptar que detrás de las leyes del universo hay escondido un principio rector”. No obstante, remarcan, “Einstein como persona no creía, no tenía ninguna fe religiosa, pero creía en Dios”.

Preguntados por qué consideran que su obra 'Dios, la Ciencia, las pruebas: El albor de una revolución' ha tenido tanta repercusión en Francia, tanto Bonnassies como Yves Bollore argumentan que la cuestión sobre la existencia de Dios es muy importante: “Todo el mundo se lo plantea una vez en la vida, porque está unida a la cuestión de si existe una vida después de esta, si no hay un Dios obviamente no existe una vida después”,