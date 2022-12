Bert Daelemans SJ, profesor de Teología de Comillas: "El arte es la celebración de las cosas ordinarias"

Bert Daelemans SJ, profesor de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas, ha grabado un vídeo para la sección del canal de YouTube #ComillasAnaliza sobre el tema “Arte y teología y sus puntos de encuentro”.

La primera pregunta que le llega al profesor es qué tiene que ver el arte con la teología y para el profesor de Comillas las dos cosas, tanto el arte como la teología, “hablan a su manera de que la realidad no se reduce a lo que vemos o controlamos, sino que ambos hablan de lo invisible, de lo trascendente y lo hacen a su manera”.

Bert Daelemans coge el ejemplo de un buen poema: “Es la convocación de dos palabras, y entre esas dos palabras surge una presencia que no podemos poseer, pero sí reconocerla y participar en ella. Esta presencia, que no es manipulable, es la esencia del poema, es el corazón que da espíritu, nueva vida, a la letra muerta. Y así también la teología es la convocación de palabras que hacen hablar un misterio que parece alejado de nuestras preocupaciones diarias, pero que realmente siempre está allí y que es la esencia de la vida”.

Preguntado sobre el significado de "arte", el profesor de Teología recuerda su definición como “la celebración de las cosas ordinarias: se nutre de ellas y nos lleva a ellas […] no es algo alejado, no se trata de “escapar de la vida”, sino más bien nos sirve para cargar las baterías, nos capacita para la vida”.

Pero, ¿debe el arte ser religioso para hablar de Dios? Bert Daelemans tiene claro que para nada tiene que ser así: “Cada obra de arte que tiene una dimensión de esperanza y que nos introduce en un mundo mejor, entonces es religioso, lo sepa el artista o no, tenga una temática religiosa o no. A mí me mueven más obras de arte que no son explícitamente religiosas, pero que tienen un trasfondo muy religioso. No nos hablan sobre Dios, pero desde Dios”.

¿Qué puede aprender la teología del arte?: “La teología, como discurso desde Dios, puede aprender del arte que una imagen dice más que mil palabras. Como todas las ciencias, tiene que estar abierta, atenta y humilde para respetar este misterio que nunca se puede poseer, pero que sí se puede convocar entre las palabras”.

Por último, y preguntado sobre cómo estar atentos al trasfondo espiritual del arte, el profesor de la Universidad Pontificia Comillas subraya que si vamos a un museo “no se trata de verlo todo o de saberlo todo del artista, sino más bien “dejarnos tocar” y tener la valentía “de mantenerse allí donde realmente me siento movido y tocado”.