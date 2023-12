Ávila, presente en el Vaticano a través de la UCAV, con un belén para la exposición en San Pedro

La Universidad Católica de Ávila participa en Italia en la exposición '100 pesebres para el Vaticano', junto a más de 120 belenes procedentes de 22 países de todo el mundo. El belén ha sido realizado por sor Carmen Cabrera, de la residencia de ancianos Santa Teresa de Jornet, y ha contado con la colaboración de la rectora de la UCAV, María del Rosario Sáez Yuguero.

Todo el conjunto está instalado en la columnata de Bernini, en la plaza de San Pedro del Vaticano, según ha informado la UCAV, y en él se representa la muralla de Ávila, el cimorro de la catedral y la figura de Santa Teresa, patrona de la UCAV.

Entre los países representados en esta exposición se encuentran Italia, Croacia, España (representada por la UCAV), San Marino, Ucrania, Irlanda, Eslovenia, Hungría, Polonia, Estonia, Alemania, Eslovaquia, República Checa, Austria, Rusia, Estados Unidos, Colombia, Taiwán, Venezuela, Filipinas, Guatemala y Paraguay.

Los visitantes tendrán la oportunidad de admirar obras originales de todo tipo, "desde belenes mecanizados hasta aquellos tallados con la forma de una típica cafetera de madera, así como piezas procedentes de famosas colecciones como el belén de la catedral de Turín, el belén del Museo de la Familia Ulma de Polonia y el belén de la RAI Vaticano".

