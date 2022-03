Asociación Jatari, una experiencia de vida a través de la misión

Jatari es una palabra que significa levántate en quechua. Precisamente esto, levantarse, es lo que hicieron este grupo de jóvenes dispuestos a lograr una sociedad activa, que participe y se involucre en la experiencia cristiana. A través del voluntariado, la música y eventos solidarios llegan cada día a más y más jóvenes, aportando su granito de arena para hacer de este mundo un lugar mejor.

Ana Zornoza, una de las voluntarias de este proyecto, pasó por los estudios del programa “Vamos a andar” de Déjate de Historias TV para hablar sobre Jatari. Explicó que “Jatari es una asociación que nace de una inquietud que tuvimos un grupo de amigos a raíz de ir juntos a la JMJ. Nos fuimos encontrando por casualidad y tuvimos esa inquietud de no quedarnos quietos, de no ser cristianos de sofá y transmitir todo lo que hemos visto y oído, como nos dice el Papa Francisco”.

Zornoza ha afirmado que “la manera en la que vimos cómo se podía encajar todo esto con la juventud fue a través de la misión y del carisma misionero. Empezamos sin saber muy bien cómo definirla, de hecho cada año va cambiando, pero queremos que la gente se acerque y se levantase del sofá para ser cada día más”.

Diversión a través de hacer buenas obras

La representante de Jatari ha expuesto que “la realidad es que haciendo misión, viviendo y estando juntos nos lo pasamos tremendamente bien. Nos vamos de misiones fuera, también hacemos misiones en España, hacemos eventos para recaudar dinero para las misiones o para cosas que se nos van ocurriendo. Coincide que somos varias las personas que nos gusta mucho la música y nos encanta componer canciones. A través de la música se puede llegar mucho a las personas”.

En referencia a una de sus experiencias personales en la misión, ha contado que “en Perú estuvimos en la cárcel y me daba mucho miedo al principio. Una vez allí nuestra misión era hablar con unos presos que habían accedido a hablar con nosotros un rato. Me encantó porque ellos nos contaron su experiencia, que fueron muy desgarradoras y que no nos esperábamos. A raíz de eso empecé a llorar porque vi mucho dolor en esas personas además de la presencia de Cristo”.

Misión en España

“A raíz de la pandemia y gracias a tener amigos sacerdotes en Palencia decidimos ir allí en el año 2020. Comenzamos a hacer misión en dos pueblos de allí. Más tarde también en Huelva y este próximo año iremos además a Zamora. Con todo esto te das cuenta de que no tienes que irte fuera para hacer misión y que tienes que hacer misión con tu propia vida”.