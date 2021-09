El arzobispo de Valencia reza por la recuperación del turismo y recuerda a los vecinos de La Palma

El arzobispo de Valencia, el cardenal Antonio Cañizares, ha rezado por la recuperación del sector turístico durante la Misa que presidió en la Basílica de la Virgen de los Desamparados con motivo de la Jornada Mundial del Turismo.

Y es que el titular de la Archidiócesis valenciana es consciente de que el turismo ha sido uno de los sectores más castigados por la pandemia: “Sois motivo de estabilidad y sostenibilidad social y os necesitamos”. También les animó a “seguir con vuestra actitud, la que nos ha transmitido el Evangelio, de acoger a todos, de no excluir a nadie”.

Asimismo, el cardenal Cañizares ha recordado que buena parte de los empleados dedican su actividad al turismo religioso, que en Valencia representa también un porcentaje importante pese a estar en la costa: “Quien trae más turistas a la ciudad son los aspectos religiosos, el Santo Cáliz de la Catedral, la Virgen de los Desamparados, San Nicolás, El Patriarca...”

No solo al sector turístico, el arzobispo de Valencia también tuvo durante la misa un recuerdo especial para los habitantes de La Palma tras la erupción del volcán. Ante esta situación de dificultad, Cañizares subraya que “Dios está con vosotros, os ama y no os abandona, no os dejará en la estacada y la Virgen también está con vosotros y con vuestras familias”.

De esta manera, el cardenal pide a los vecinos de esta zona canaria “que encuentren en todos nosotros el apoyo de la fraternidad, el apoyo económico y, sobre todo, el apoyo de la oración, y que en medio de esa desolación encuentren consuelo y esperanza”.

La eucaristía fue concelebrada entre otros sacerdotes por el rector de la Basílica de la Virgen, Jaime Sancho, y el delegado episcopal de la delegación de Turismo del Arzobispado de Valencia, Gustavo Riveiro, que agradeció también la presencia de los representantes y trabajadores del sector y su esfuerzo para seguir adelante.

Precisamente, el lema de este año ha sido “Turismo para el crecimiento inclusivo. La persona detrás de los datos”, que incide en la necesidad e importancia de “mirar más allá de las estadísticas del turismo y reconocer que detrás de cada número hay una persona”, según expresa Riveiro.