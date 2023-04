El arzobispo de Sevilla ve en las procesiones de Semana Santa una fuente para evangelizar y transmitir la fe

El arzobispo de Sevilla ha defendido que las procesiones durante la Semana Santa en ciudades como la capital hispalense son un instrumento importante de evangelización. En declaraciones a 'ECCLESIA al día', José Ángel Saiz Meneses ha remarcado que la piedad popular tiene “una importancia grande en la Iglesia”.

Como ha explicado en TRECE el titular de la archidiócesis sevillana, vivimos en un contexto social donde desde las familias o la escuela es más difícil transmitir la fe “porque ahora después de cenar las familias no rezan ni dialogan, sino que se va cada uno con su ordenador a navegar por Internet”, por lo que ha reivindicado el poder de las hermandades a la hora de transmitir la fe “con mucha naturalidad y me encanta acompañar a las cofradías en sus salidas, ir al templo donde los nazarenos están preparados o viendo a las madres con sus niños pequeños, algunos bebés que no pueden andar, vestidos de nazarenos y cuando puedan caminar hacer la procesión”, ha subrayado Saiz Meneses desde la Hermandad del Baratillo, que hace estación de penitencia en la tarde del Miércoles Santo.

En este sentido, ha hecho hincapié en que la labor de las hermandades sevillanas permiten a sus hermanos “formarse para dar razón de la fe” e ir creciendo poco a poco en ella.

El arzobispo de Sevilla, que aprovecha todas las mañanas de Semana Santa para visitar cada una de las cofradías que por la tarde procesionarán por las calles hispalenses hasta su Catedral, ha mostrado su gozo porque el tiempo acompañe este año, ya que no se prevén lluvias durante estos días en la capital andaluza: “Es excepcional. Todas las hermandades están llenas de ilusión, de expectación y también a disposición interior del corazón y entendimiento. Es un momento de gracia ver esa explosión magnífica de fervor, de fe, de amor al Señor y a María Santísima, lo que para un pastor es muy gratificante y comparto con todos los fieles”, ha aseverado en 'ECCLESIA al día'.