El arzobispo de Pamplona explica el éxito de las Javieradas: "Hay que perder el miedo a salir"

El arzobispo de Pamplona nos ha contado en 'ECCLESIA Domingo'en TRECE, cómo está viviendo 'las Javieradas' que son las primeras que celebra desde que se produjera su nombramiento el pasado enero. Nos ha contado que "había escuchado hablar mucho de ellas pero no tiene nada que ver con vivirla en primera persona". Nos cuenta que "es una auténtica experienciad de fe y peregrinación". Una experiencia de encuentro y de fraternidad que tiene el objetivo de llegar hasta Javier.

Además, apuntaba que “se trata de una peregrinación con encanto, tienen algo especial, los chicos provienen de diferentes partes de España que encuentran en San Francisco Javier ese hummus que te llena. Javier es salida, compromiso, abandono, pone en primera línea a los pobres, a los que necesitan un mensaje de esperanza que es el mensaje del Evangelio.

"A pesar del mal tiempo, todos estaban sonriendo en la Eucaristía"

Indicaba que “me han avisado que el próximo domingo habrá mucha más gente. Yo estoy descubriendo lo que ocurre en las javieradas y algo tiene Javier que encanta. A pesar del mal tiempo, todos estaban sonriendo en la Eucaristía."

Mons. Roselló apuntaba que “Si después de esa caminata, de ese fin de semana frío y desagradable, la gente está con una sonrisa en la boca, nosotros tenemos que acompañar, alentar y felicitar. Uno disfruta y se siente bien, es una oportunidad que como Iglesia que hay que aprovechar.

"Mi responsabilidad como arzobispo es para servir y ponerme a los pies de los pobres"

Nos preguntábamos desde 'ECCLESIA Domingo' si después de la JMJ de Lisboa, los jóvenes tenían una sed mayor y por eso acudían hasta Javier en peregrinación. A esto aputaba Mons que “todo influye”. Un grupo de Pamplona está compuesto por unas 1600 personas y sí tiene algo que ver el encuentro con el Papa, los ha motivado. A esto añadía que “Hay que perder el miedo a salir, hay que salir de la sacristía, de nuestras zonas de confort para ir hasta Javier y salir después a la calle y a la sociedad”. “El despliegue de cuerpos que no dependen de la Iglesia como guardias civiles, forales o Cruz Roja nos hace ver que la sociedad se vuelca porque lo asume como una realidad positiva de la vida de Navarra, si no fuera así no sería no habría tanto apoyo institucional”.

Además, Mons. Roselló nos cuenta que espera la semana santa con muchas ganas e ilusión y además, sigue siendo el Responsable de Pastoral Penitenciaria de la CEE : “El contacto con el mundo de los pobres me ayuda a situarme en que los cargos de obispos no son prebendas. Los pobres no entienden de cargos. Yo intento mantener este contacto con el mundo de la marginación. Mi responsabilidad como arzobispo es para servir y ponerme a los pies de los pobres.

También nos ha contado cómo están siendo estas primeras semanas desde que se produjo su nombramiento como arzobispo. Nos cuenta que está intentando conocer cómo es la diócesis, con todos los detalles. "Esto ayuda a ver la realidad de la Iglesia en Navarra, la sociedad es una, donde hay muchas instituciones que tenemos influencia. Si entre todos logramos coordinar, la vida de Navarra será mejor. Acercar posturas y opiniones significa que Navarra, ganará". concluía Mons. Roselló