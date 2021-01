El Arzobispo Castrense permanece ingresado por covid-19 y su estado es estable dentro de la gravedad

El Arzobispado Castrense ha informado este martes, 26 de enero, que Mons. Juan del Río permanece estable dentro de la gravedad en el Hospital Central de la Defensa 'Gómez Ulla',donde está ingresado desde el pasado jueves, 21 de enero, a causa de la infección de covid-19 que padece.

Según comunica el equipo médico que atiende al Arzobispo Castrense, su estado de salud no ha sufrido variación en las últimas horas y, al mismo tiempo, han indicado que no habrá más noticias sobre el enfermo si no hay ninguna novedad significativa próximamente. Desde este Arzobispado invitan a todos los fieles a continuar "con las oraciones para la total recuperación de D. Juan del Río Martín".

Desde el pasado viernes, el Arzobispo está sedado e intubado. Durante el fin de semana se informó desde el Arzobispado Castrense que su salud había empeorado después de experimentar fiebre alta y padecer afecciones del funcionamiento renal que podrían representar un peligro serio.

Mons. Juan del Río ingresó el jueves por la tarde

El también presidente de la Comisión para las Comunicaciones Sociales de la Conferencia Episcopal Española fue ingresado este jueves 21 de enero por la tarde. Durante la mañana del viernes permanecía en las instalaciones hospitalarias "por consejo facultativo y como medida preventiva". Además, precisaban que su estado no revestía gravedad y que se mostraba animado. Un panorama que cambió con el paso de las horas.