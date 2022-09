Argüello, sobre Irene Montero: "No creo que defienda que los niños puedan mantener relaciones sexuales"

“Francamente, no creo que la Ministra de Igualdad [Irene Montero] defendiera en esas declaraciones que los niños puedan mantener relaciones sexuales”. Con estas palabras, el secretario general y portavoz de la CEE, Luis Argüello, ha respondido a los periodistas que, en la rueda de prensa final de la Comisión Permanente, le han preguntado sobre las polémicas declaraciones.

“A veces, uno cuando responde hace un argumento global y luego dice una frase pequeña en ese argumento, y es la frase pequeña la que se ve sin tener en cuenta la intención global”, ha defendido Argüello que ha asegurado “haberlo sufrido en primera persona”.

Una concepción de la persona "inasumible"

No obstante, el arzobispo de Valladolid sí ha mostrado preocupación por el planteamiento de la persona y de la concepción de la sexualidad, “que parece revertirse no de la opinión personal de la ministra, sino de unos textos legislativos donde se ve una concepción de la persona inasumible, pero no por un creyente sino por una persona con sentido común y con unas noticias elementales de la Biología”.

"El foco, a veces, desenfoca"

Las declaraciones, “afortunadas o desafortunadas” ponen el foco según el portavoz episcopal “en una línea que pierde de vista el texto entero, y por lo tanto, se desenfoca”.

La polémica se desarrolló cuando la Ministra expresó que "todos los niños, las niñas, les niñes de este país tienen derecho a conocer su propio cuerpo, a saber que ningún adulto puede tocar su cuerpo si ellos no quieren. Eso es una forma de violencia. Tienen derecho a conocer que pueden amar y tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, eso sí basadas en el consentimiento”. Estas declaraciones las manifestó en la comparecencia en la Comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados el pasado 22 de septimbre.

Concepción indivisudalista de la persona

Por último, ha rsubrayado que la preocupación de los obispos se basa en que muchas de las leyes que están surgiendo tienen una concepción insolidaria: "No se puede ser solidario de cintura para arriba en la cartera si se es insolidario de cintura para abajo, si se tiene un planteamiento de la vida y de la comprensión de la persona individualista".