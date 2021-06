La Archidiócesis de Madrid conmemora el 10 aniversario de la JMJ y empieza el camino hacia Lisboa

Casi 2 millones de jóvenes de todo el mundo se reunieron hace 10 años en Madrid para vivir la XXVI Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) tuvo lugar en la ciudad de Madrid.

Del 16 al 21 de agosto de 2011, la capital de España vibró con el entusiasmo de la juventud y la presencia del Papa Benedicto XVI quien los llamó a permanecer “Arraigados y edificados en Cristo, firmes en la fe” tema de las jornadas.

Esos días serán recordados por la Archidiócesis de Madrid con varias iniciativas que han empezado, este miércoles 23 de junio, con un solemne acto conmemorativo de la JMJ Madrid 2011 en su décimo aniversario.

"Seguimos firmes en la fe. Memoria y envío"

“Seguimos firmes en la fe. Memoria y envío” ha sido el tema del encuentro que ha estado presidido por el arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, y ha contado con la presencia de autoridades como el arzobispo emérito, cardenal Antonio María Rouco Varela y el nuncio apostólico en España, el arzobispo Bernardito Auza, así como de los miembros del comité organizador de la JMJ y un grupo de jóvenes representando a cada una de las vicarías de la archidiócesis debido a las limitaciones de la pandemia.

Según informa la Archidiócesis de Madrid, el card. Osoro, aludiendo a Evangelii gaudium del Papa Francisco, el purpurado ha destacado la invitación a los «discípulos de Cristo» a «buscar también a aquellos que ya no están con nosotros, o que no han tenido la oportunidad», especialmente en estos «tiempos difíciles».

«No partimos de cero, pero seguimos adelante abriéndonos a las situaciones reales que vive la gente. No podemos vivir añorando. […] Sin memoria no hay misión», ha abundado.



¡Joven, levántate!

El acto se ha estructurado – como se puede leer en la página web de la Archidiócesis - en tres bloques. En primer lugar, con un video introductorio, canciones y testimonios, se ha hecho memoria de la historia y del significado de las Jornadas Mundiales de la Juventud en cada encuentro vivido por muchas generaciones de jóvenes y de los Pontífices que los han protagonizado desde 1986, bajo la égida de San Juan Pablo II hasta hoy.

Seguidamente, en esta celebración de acción de gracias por la JMJ Madrid 2011, se ha evocado este evento encabezado por Benedicto XVI con el testimonio del cardenal Rouco y de otros protagonistas. Por último, se ha realizado un acto de envío hacia la JMJ Lisboa 2023, con el que se ha iniciado un camino y una propuesta pastoral con el lema “Joven, levántate…”. Esta iniciativa comenzará con el encuentro de “Adoremos” en el mes de octubre y culminará en la JMJ que tendrá lugar en Lisboa en 2023. Durante el acto, el nuncio ha animado a los jóvenes a participar en la misma y el cardenal Osoro ha realizado el envío.

Madrid recuerda la JMJ 2011 con el deseo de «seguir anunciando el Evangelio» #10AñosJMJMadrid#SeguimosFirmesEnLaFehttps://t.co/WXXHLXnrnA — Archidiócesis de Madrid (@archimadrid) June 23, 2021

#YoEstuveAllí

Además de esta celebración, del 15 al 21 de agosto se realizará una campaña en medios y redes con las etiquetas #YoEstuveAllí #10AñosJMJMadrid para recordar lo vivido. Ya en septiembre se presentará un libro homenaje con una intervención del Coro y Orquesta de la JMJ, y el 1 de octubre habrá un encuentro de oración y adoración que dará comienzo al recorrido de una réplica de la cruz de la JMJ por las ocho vicarías de Madrid.