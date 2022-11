Andrés Ferrada: “El objetivo del Seminario es preparar al futuro pastor para ser misionero durante su vida”

Durante este fin de semana se está celebrando en Madrid el Encuentro de rectores y formadores de seminarios mayores que tiene este año por lema “sacerdotes para una pastoral misionera”. El secretario de la Congregación para el Clero, Andrés Ferrada Moreira, ha sido el encargado en impartir la primera ponencia que ha versado sobre la dinámica de las etapas en la formación inicial de los seminaristas.

El prelado ha comenzado indicando que “mi misión es una alegría, porque es un lujo que varios obispos me hayan invitado a participar”. Centrado ya en el tema de la ponencia, ha afirmado que debemos tener claro que “la dinámica del Seminario prepara para la vida. El Seminario no puede preparar para otra cosa, si no, no sirve”.

Ha destacado una dinámica caracterizada en las cuatro notas de la formación inicial. “La primera a destacar es la formación sacerdotal. El objetivo del Seminario es preparar al futuro pastor para ser pastor misionero durante toda su vida. Por eso es un único discipulado que comienza con el bautismo y termina con la entrada en el paraíso”. Ha continuado añadiendo el resto de las notas, que divide en “la formación espiritual que es el corazón, la formación humana que es la base, la formación intelectual que es el centro y la formación pastoral que es la finalidad y el objetivo”.

Ha puesto de manifiesto el “carácter comunitario de la formación”, indicando que “todos venimos de una familia y de una comunidad cristiana y todos estamos destinados a ser pastores de una comunidad. Qué sentido tiene ser sacerdote, si no es para ser pastor de una comunidad”.

Individualismo como cultura predominante

“Este carácter comunitario debe estar presente, debe colorear todas las dimensiones desde la formación humana hasta la formación intelectual, pasando por la vida intelectual y la dimensión pastoral de la formación. La cultura predominante en el mundo occidental es el individualismo y vemos como lamentablemente muchas culturas cristianas mueren porque no existe la familia. Si no existe la familia no existe la materia prima de los seminarios, que son los niños. ¿De dónde podrán provenir vocaciones sacerdotales si no hay niños en el futuro? Por eso la pastoral vocacional, la pastoral juvenil y toda la pastoral familiar están integradas o deben estar mejor integradas en la pastoral sacerdotal”.

Talante misionero de la formación

Ferrada ha expuesto que “la dimensión pastoral es la dimensión misionera, pero con la nota de la misionalidad de la formación se quiere recalcar que somos destinados a una Iglesia particular, pero también a toda la Iglesia”. Ha insistido en que “por la ordenación sacerdotal cada uno de nosotros es puesto en el corazón de una Iglesia particular, pero también está al servicio de toda la Iglesia. Este es uno de los aspectos más desafiantes en la actualidad, sobre todo en las Iglesias de occidente, donde necesariamente requerimos de servicio misionero de tantos sacerdotes”.

Ha finalizado poniendo el foco en que “así como en otras épocas las Iglesia más recientes necesitaron de tantos misioneros, hoy son estas Iglesias, las de occidente, las que necesitan de misioneros y sacerdotes para la evangelización de todo el mundo”.