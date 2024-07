La ACdP pide ''una verdadera disculpa y una reparación'' por la inauguración de los JJOO de París

Las reacciones a las imágenes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de París se siguen sucediendo. Congregaciones, entidades y particulares cristianos muestran su indigación a través de redes sociales y comunicados como el de la Asociación Católica de Propagandistas (ACdP).

La inauguración de las Olimpiadas, que lleva años atrayendo a muchas personas, les guste el deporte o no, por la exhibición artística que desarrolla, ha estado salpicada por escenas de mal gusto, como la parodia de la Última Cena o la interpretación del grupo Gojira. No se mostró ''un ambiente de unidad, paz y sana competitividad'', sino ''una clara ofensa, deliberada, a la fe de miles de millones de cristianos en todo el mundo'', reza el comunicado.

??Manifiesto de condena por el acto de inauguración de los Juegos Olímpicoshttps://t.co/rmB6NY4tmF — ACdP (@acdp_es) July 29, 2024

Aunque la organización envió disculpas, ''lo cierto es que un acto así no ha podido tener otra intención, y no cabe ninguna duda en su interpretación''. Afirman que ese mensaje de rectificación ''no son una respuesta a la gravedad del acto'' y que ''el problema no está en quién se ofende (millones de personas) sino en quién quiere ofender''.

Tildan la ''mascarada'' de ''acto blasfemo'' y ''acto gratuito de agresión a la fe que profesan todos los cristianos del mundo, y al sentido común de los millones de personas que no comparten la ofensa al sentimiento religioso''.

Vinculaciones entre la ofensa de París y la realidad española

La ACdP se ve en ''la necesidad de denunciar una supuesta laicidad que primero restringe lo religioso a la esfera privada'', para después justificar hostilidades al hecho religioso en público. Además, asocian la intención en la inauguración de los JJ.OO a hechos que podrían ocurrir en España. Y ponen como ejemplo ''la intención de hacer desaparecer del Código Penal de nuestro país el delito de ofensas al sentimiento religioso''.

Vinculan la “libertad de expresión” que cita el ministro Ernest Urtasun, a ofensas ''contra la fe y las convicciones más profundas de todos los creyentes''. Y añaden para concluir que ''no se puede hablar de libertad y tolerancia dando muestras de sectarismo, desprecio y agresión''.

La ACdP exige en su comunicado ''una verdadera disculpa y una reparación por parte de los organizadores del acto de inauguración, así como de quien es el máximo responsable''.