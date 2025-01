El accesorio católico que se ha convertido en una moda en Estados Unidos y que llega con fuerza a España: "Si ves mis redes sociales..."

La joven emprendedora Celia Alonso ha exportado de EEUU las pulseras 'Glory Bible' que, más allá de decorar, se podría decir que enriquecen nuestro espíritu. Y es que se trata de un complemento católico con el que puedes acceder a diferentes versículos de la Biblia.

En 'Ecclesia al día', Alonso ha explicado que esta iniciativa americana la comprobó ella misma 'in situ', cuando veía a algunos jóvenes elaborando estas pulseras: “Es algo que podía hacer yo también porque estudié ingeniería, las podía programar y adaptarlas a España”.

En un primer momento Celia Alonso tenía dudas, ya que si bien en EEUU hay una mayor pluralidad religiosa, en “aquí hay mucha gente que no respeta la Religión y hacen comentarios un poco feos, pero en general la gente los apoya”, ha recalcado.

El chip con el que funciona la pulsera 'glory bible'

La pulsera tiene un chip NFC por el cual, una vez que acerques el móvil, mostrará un mensaje con diferentes versículos bíblicos. Pese a que es el colectivo juvenil el que más consume estas pulseras, lo cierto es que la joven emprendedora no estableció un público definido.

“Mi público es cristiano, católico porque están inspirados en dos versiones de la Biblia, pero el público es muy amplio con gente de mi edad, mayores... Cada uno escoge el modelo que le gusta, la mayoría son reversibles con colores y mensajes diferentes”, ha explicado.

Cuestionada por la acogida de 'Glory Bible', Celia Alonso reconoce que ha recibido multitud de mensajes de odio, pero quedan en un segundo plano tras recibir más apoyos: “Si ves mis redes sociales hay muchos comentarios de odio y 'hates', pero porque la gente que lo apoya me escribe individual. Puedo entender que no sean creyentes, pero pueden respetarlo. Hay tanta gente que me apoya y me escriben comentarios buenos individual, por lo que te tomas los malos con tranquilidad”, ha manifestado.

La historia de una pareja que ha emocionado a celia alonso

En un primer momento, Celia Alonso vendía las pulseras a mano, pero ahora ha habilitado la página web glorybiblebracelets.com para que los usuarios elijan el modelo que más les guste.

Todavía es pronto, pero en estas semanas la joven emprendedora ha conocido historias personales que le han animado a seguir adelante con su proyecto: “Una historia que me sorprendió fue un chico preguntándome por las pulseras, era una pareja creyente, y quería proponerle matrimonio a su novia con las pulseras. Fue una historia apasionante”, ha recordado.

Pero no todo va a quedar en esto, ya que Celia Alonso tiene ya pensado el siguiente paso, y es que “cada persona me pase su imagen favorita para que salga en la pulsera”. “Las imágenes que salen detrás transmiten calma, procesiones... o imágenes mías, de mis amigos o familia, y eso quiero expandirlo”, ha agregado.