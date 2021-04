Sofía Carreón, la joven influencer católica con 55.000 seguidores en Instagram: "Todos pueden ser santos"

Sofía Carreón es una joven influencer en el mundo de Instagram. Acumula decenas de miles de seguidores en redes y de reproducciones en YouTube, gracias a un mensaje que le ha servido de carta de presentación: 'Seamos Santos'. A sus 22 años, ha vendido cientos de libros y libretas con frases de santos que ha diseñado ella misma.

La presentación en su canal de YouTube es una llamada a la acción: "Me llamo Sofía Carreón y estoy convencida de que ¡Ser santo es ser tú mismo al 100%! ¡Creo firmemente que tú puedes ser santo, mi objetivo con este canal es que tú también te la creas!".

Sofía Carreón Allande tiene 22 años y estudia la carrera de Diseño Gráfico en la Universidad Anáhuac Querétaro. Tiene un proyecto que se llama "Seamos Santos" con más de 50,000 seguidores en Instagram y más de 70,000 descargas en el podcast. También hace vídeos y gracias a su proyecto, ha dado varias conferencias en México.

'Aleluya' ha podido hablar con ella para conocer de cerca el proyecto 'Seamos Santos' y, sobre todo, conocer a esta joven influencer que no para de crecer en Instagram.









Más de 55.000 seguidores en Instagram, miles de visitas en YouTube. ¿Dónde se encuentra el origen de este proyecto?





El origen del proyecto nace de una experiencia personal con Dios, siempre he sido una persona súper reflexiva creo que desde muy chica me empecé a dar cuenta que había ese deseo de felicidad y un vivir, no una vida en abundancia, sino en una vida vivida al cien por cien.

Entonces empiezo a buscar respuestas, a los 16-17 años, en libros, en Google, en YouTube, en vídeos, en conferencias, y cuanto más investigaba más me daba cuenta de que esa respuestas, esos nuevos descubrimientos que encontraba eran cosas que Dios me había dado años antes. Yo siempre fui católica, pero fue muy fuerte porque me empecé a dar cuenta de que esta religión que igual yo vivía por costumbre o porque era lo que se vivía en mi casa, estaba buscando lo mismo que yo, vivir en plenitud y poco a poco también fui descubriendo esa cara de la iglesia que justamente es la santidad.

Para mí fue un descubrimiento enorme, el hecho de que estamos llamados a ser santos y no me pude quedar callada entonces de ahí nace Seamos Santos.





Antes del proyecto Seamos Santos de Instagram, tú eres Sofía, una chica de 22 años. ¿Cómo te definirías para un público como el español que quizá no te conoce?





La verdad soy una chica súper normal, soy una persona espiritual y que ha encontrado ese deseo de santidad y que tengo ganas de dar la santidad, pero en mi vida normal soy estudiante de diseño gráfico, salgo con mis amigas. En realidad soy una persona muy normal.

















¿Cuáles fueron los momentos más bonitos y los más complicados en toda esta etapa de este proyecto 'Seamos Santos'?





Los más bonitos puede que son cuando logras ser testigo de lo que hace el Espíritu Santo en ti y llegas a hacer sentir a otros y te mandan mensajes, que les gusta mucho el podcast. Creo que el contacto con la gente es siempre lo más bonito que me ha pasado.

Y lo más difícil creo que en general ha sido siempre la constancia, ya llevo mucho tiempo con este proyecto, y ha sido un proyecto constante, la gente que me sigue lo sabe, pero es difícil esta lucha de hacerlo cada día, aunque no tengas ganas de hacerlo o aunque a veces se me olvida. Creo que eso es lo más difícil.





Tu proyecto como hemos dicho se llama Seamos Santos, entonces me gustaría preguntarte para ti, ¿quiénes son los santos?





Santo es todo aquel que va al cielo, a veces tenemos claro que los santos son los que tienen velitas en los altares y la gente les reza, hicieron milagros, para nada.

Es toda esa gente que cree, que ya está en el cielo y creo que también esto cambia totalmente la perspectiva porque entonces puedes pensar en tu abuelita que se murió hace tiempo, en tu tío que no conociste, pero por la fe sabes que está en el cielo y es santo. Estoy segura que la persona que pensemos no ha hecho cosas extraordinarias, al contrario, vivió una vida ordinaria, normal, pero en el amor. Esos son los santos, los que logran vivir la cotidianidad con amor y entrega.









Si pensamos en este tiempo de pandemia que estamos viviendo en todo el mundo con la covid-19, ¿quién han sido los santos de cada día?





Creo que en todos lados hay santos y santas, se trata de normalizar la santidad. Yo lo veo en los profesores en las escuelas que están dando clases online, hay santos sanitarios, en los hospitales. Hay santos en todos lados si te pones a buscar.





¿Cuál es el principal objetivo para todos tus proyectos, el Instagram, el podcast?





Creo que desde el principio el objetivo principal fue normalizar la santidad, para mí fue un descubrimiento muy grande el ser llamados a ser santos. Obviamente yo siempre tuve una formación católica, para mí fue obvio saber que estaba llamada a ser santa entonces el mundo no sabe que tiene una llamada directa a vivir en plenitud. Creo que es hacer obvia la santidad y anunciar a la gente que se puede luchar para poder alcanzarla.













¿Qué le dirías a un joven que igual ahora se siente un poco alejado de esa santidad de la que hablas?





Creo que hay que entender que es Dios quien nos ha hecho santos, hay una frase de San Rafael Arnaiz que dice: “La santidad es posible y sencilla porque no depende de mí, sino de Dios”. Creo que por más abajo que te sientas, o no te sientas ahora en esa santidad al final está en la gracia de pedírselo a Dios, pedirle a Dios que te haga santo.





















En tu Instagram podemos ver muchas frases de Santos, pero ¿cuál es la frase que expresa mejor tu carácter o cuál es tu frase?





Mi frase, yo no sé si me la robé en algún momento de alguien, pero ya llevo mucho tiempo diciendo que para mí ser santo es ser yo misma al cien por cien. Para mí se ha vuelto una realidad en el sentido de que a veces pensamos que para ser santos te tienes que convertir en otra persona y para nada, solo tienes que ser tú mismo al cien por cien en todos los aspectos de tu vida, en la parte espiritual, en la parte intelectual, en todos los aspectos que eres como persona.