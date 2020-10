¿Sabías que los misioneros y misioneras españoles están presentes en 135 países?

Movidos por el mandato de Jesucristo, muchos cristianos lo dejan todo y se marchan a los lugares más remotos del mundo a ayudar a los más desfavorecidos y anunciarles la Buena Noticia: son los misioneros y misioneras.

Abandonando las seguridades de lo familiar, se adentran en otro país, otra lengua y otra cultura; una aventura que, la mayoria de las veces, llega hasta el fin de sus días. Saben que, aunque ellos prestan sus manos, son solo instrumento de Dios para manifestar su amor por la humanidad.

Actualmente, hay unos 11.000 misioneros españoles. Estos hombres y mujeres no dejan indiferente a nadie. Sin ellos, no habría misión y, por tanto, tampoco Domund: el objetivo de esta jornada es ayudarles a seguir ayudando. Bajo el lema “Aquí estoy, envíame”, la campaña del Domund entra en sus últimos días.

La Jornada Mundial de las Misiones convocada por el Papa Francisco para implicar a todos en la misión de la Iglesia se enfrenta este año a una situación difícil por la pandemia. España es, después de Estados Unidos, el segundo país del mundo que más colabora con el Domund. Juntos aportan más de la mitad del Fondo (13,5% y 38,7% respectivamente). En concreto, en 2019, España envió 10,5 millones de euros recaudados del Domund para financiar 439 proyectos en 39 países.

América, el continente con más misioneros españoles

Las misiones se encuentran en las zonas más olvidadas del planeta, en los rincones donde se asienta la pobreza, la necesidad y la enfermedad. Los misioneros españoles son enviados a través de unas 387 instituciones de la Iglesia y de las diócesis españolas. Su presencia no se circunscribe exclusivamente a los Territorios de Misión, porque la misión de la Iglesia es universal.

El continente con más misioneros españoles es América, que cuenta con un 68,23%, seguido de Europa con un 13,83%, África con un 11,22%, Asia con un 6,37% y Oceanía un 0,35%. El 54,32% de misioneros son mujeres, y el 45,68% son hombres.

Los países con más misioneros españoles son Perú, Venezuela y Argentina. Pero los misioneros españoles también se adentran en las regiones donde los cristianos son acosados y hay más peligro: India, Kenia, Argelia, China, Indonesia y Egipto por citar algunos

Domund 2020: campaña más digital

“Me temo que no se va a alcanzar la recaudación del año pasado, porque no podemos sacar las huchas, no podemos acudir a los colegios a concienciar a los jóvenes y no podemos llegar a mucha gente como los mayores, que es el colectivo más solidario con la causa misionera, al ser los que más miedo sienten por la pandemia”, así ha subrayado esta semana el director nacional de Obras Misionales Pontificias España, José María Calderón.

Por eso desde Obras Misionales Pontificias han propuesto, para este año tan complicado, su campaña más digital. La gran novedad de este año es la nueva página web de Domund que permite realizar, entre muchas cosas, el donativo directamente desde tu casa. Desde la página de la web se puede directamente elegir la cantidad del donativo y en pocos pasos enviarás el dinero a OMP. Con los donativos recibidos, se colabora con la labor evangelizadora y promoción social que hacen los misioneros.

Puedes hacer tu donativo vía Bizum directamente desde la app de tu banco. Solamente hay que introducir la cantidad que deseas donar y enviarla con el código 00500, correspondiente a Obras Misionales Pontificias.

Si prefieres que tu donativo sea completamente anónimo, puedes hacerlo directamente trámite transferencia a Obras Misionales Pontificias:ES32 0049 5117 2821 1009 4950

O también se puede llamar por teléfono al 915 902 780 y te indicarán todos los pasos que hay que realizar para efectuarl el donativo.