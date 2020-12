La reacción de una mujer al encontrarse el décimo de Lotería de su vecino con 650 euros : "Que lo encuentre"

Este año hemos vivido unos meses muy complicados para todos. El coronavirus ha cambiado nuestra vida por completo. El regreso a la normalidad todavía no se atisba, si acaso desde muy lejos. Algunos creen que nada volverá a ser como antes. Pero entre tanta desgracia y malas noticias que nos ha dejado el 2020, siempre queda espacio para lo bueno.

El día esperado del Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad se celebró este martes, 22 de diciembre en el Teatro Real de Madrid. El evento comenzó a las nueve de la mañana y tuvo una duración de aproximadamente tres horas. Como viene siendo tradición, el sorteo navideño es un momento lleno de esperanza y alegría, pero también de incertidumbre. Y deja cientos de anécdotas y vivencias. Una de ellas es la historia de Rosa, que ha llegado a los corazones de muchas personas para dar un nuevo sentido a la Navidad con pequeños gestos.

Ésta mañana he visto en el suelo una billetera.

La he cogido y he mirado al rededor para ver si alguien buscaba desesperadamente su cartera.

Al no ver a nadie, me la he guardado en el bolso para ir a mi casa y mirar si hay un DNI para ver la dirección — RosaU (@rosixpe) December 22, 2020

Al abir la cartera encontró un décimo de Navidad y 650 euros

La mañana en la que la Lotería reparte felicidad por numerosas provincias, una mujer se encontró una billetera en el suelo. Cuando se agachó a por ella miró alrededor para tratar de localizar al dueño, buscando desesperadamente su cartera. Al no ver a nadie, se la guardó en el bolso y se dirigió a su domicilio. Pensó en abrir la cartera y dar con el DNI, para así poder ver la dirección de la persona que se despistó y la perdió.

Al llegar a su casa, buscó algún documento que identificase a la persona. Cuando indagó en ella encontró el DNI: se trataba de un hombre de 81 años. Al rebuscar en la billetera, comprobó que había un número de Lotería de Navidad acompañado de 650 euros. No encontró ningún número de teléfono para poder contactar con el dueño. Por ello, se le ocurrió una idea: mirar la dirección que aparecía en el carné de identidad, buscarla en Google Maps y poder ir a su casa para devolvérsela.

Casualmente, la dirección del propietario estaba cerca de su vivienda. Al comprobar que se trataba de un señor de edad avanzada, sintió mucha pena por él. Entonces, con más premura todavía, cogió el coche y se plantó en el domicilio del anciano. Cuando tocó el timbre, le abrió la puerta una persona mayor, que estaba llorando. Rosa le explicó que se había encontrado una billetera en el suelo y quería saber si era suya. El abuelo se quedó mirando con los ojos abiertos como platos.

La deuda del propietario que dejó sin palabras a Rosa

Después de coger la cartera y darse cuenta de que estaba todo el dinero le miró asombrado y le dijo: ¿Cómo es posible que siga el dinero en la billetera? Rosa no le respondió. Como hemos explicado, el señor contaba con más de 600 euros en la billetera. Ese dinero lo sacó en el banco justo antes de perder la cartera para para pagarle a su hija el alquiler de su casa, ya que ella se ha quedado sin trabajo.

El propietario no paraba de llorar. Rosa le aconsejó que tuviese mucho cuidado porque quizá la próxima vez, la suerte no le sonreiría como ahora. Cuando ella estaba apunto de marcharse, el señor le ofreció 50 euros como recompensa. Al haberle devuelto la cartera, el abuelo se sentía en deuda, pero Rosa no aceptó el obsequio. El dinero era suyo y falta le hacía.

Después de que Rosa publicase la historia en su cuenta de Twitter, han sido muchas personas las que le han respondido con diferentes mensajes. Unos le han agradecido el gesto que tuvo con el abuelo y otros han señalado que ellos no lo hubieran devuelto.

Un día me encuentro un móvil, me voy a mi casa y digo: ya llamaran. A la hora suena, lo cojo y oigo, alguien lo tiene. Quedo con él, un chaval joven, me decía: no me puedo creer que me des el móvil. Le dije: ya sabes lo que tienes que hacer cuando te encuentres algo. — francisco camacho (@vielitus) December 22, 2020

Hace unos años, en la cola de Mercadona, llevaba en el bolsillo el dinero para hacer la compra del mes y llevarsela a mi familia porque habian operado a mi abuelo. Cuando metí la mano para pagar vi que no estaban los billetes y entré en pánico, diciendo que era dinero de mis + — Auri (@psychomachias) December 22, 2020

Brava! Ojala mas gente como tu en este mundo! Y no estariamos como estamos. Seguro que has hecho al abuelito la persona mas feliz del mundo. Que bonito! — Vicky Pulido (@Vicky_DB3) December 22, 2020

Rosa, sin palabras. Grande. Hay echos que ennoblecen y te hacen sentirte bien con, este caso, con un semejante. BRAVO, no puedo decir nada más. Gracias por ser así. pic.twitter.com/yGG7D4iiyv — Jordi PB (@Jordi51610537) December 22, 2020

La Navidad es una época preciosa en la que compartimos y sacamos lo mejor de nosotros mismos. El gesto que tuvo Rosa dice mucho de ella. A día de hoy, no sabemos si al propietario de la billetera habrá ganado dinero con el décimo que tenía, pero lo que sí tenemos claro es que la lotería le tocó cuando Rosa acudió a su casa para entregarle la cartera.