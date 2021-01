Las nuevas indicaciones de la Archidiócesis de Sevilla a las hermandades durante la Cuaresma y la Semana Santa

La Delegación de Hermandades y Cofradías de la Archidiócesis de Sevilla conjuntamente con la Delegación Diocesana de Liturgia, ha dispuesto una serie de indicaciones para la celebración de la Cuaresma y la Semana Santa en este año. Como consecuencia de los efectos de la pandemia, se determinó suspender estos actos, ya que seguirá sin ser conveniente las aglomeraciones que en las calles de la capital hispalense se generan con motivo de las procesiones.

El Arzobispo de Sevilla, Mons. Juan José Asenjo, firmó el pasado 29 de diciembre un decreto en la que suspende los actos y celebraciones organizados por parroquias, hermandades y cofradías, asociaciones de fieles u otros grupos eclesiales que tengan carácter externo y en general todos aquellos en los que se haga uso de la vía pública.

El Arzobispo de Sevilla, a razón de la pandemia, suspende los actos y celebraciones que tengan carácter externo y en los que se haga uso de la vía pública durante la Cuaresma y la Semana Santa de 2021.



Lee el decreto íntegro aquí: https://t.co/XLuzzUUAO3pic.twitter.com/r3kyrDBYoI

Como ha explicado la Archidiócesis, Marcelino Manzano, delegado diocesano de Hermandades y Cofradías ha expresado que dichas indicaciones incluyen un devocionario para los actos de piedad que oportunamente se celebren en sustitución de los actos de culto externo. “El uso de los textos de estas oraciones no excluye, evidentemente, aquellas oraciones que expresamente indiquen las reglas o la costumbre de la hermandad. Sí es importante que en ningún caso se obvie mencionar la intención común de oración, análoga a la intención de la estación de penitencia de otros años”, resaltó.

Las circunstancias actuales impiden organizar este año los tradicionales retiros para hermanos mayores y para juntas de gobierno. “No obstante, emplazamos a todos los cofrades a participar en los eventuales retiros o actos cuaresmales que se lleven a cabo en las parroquias,además de los que cada hermandad, de acuerdo con su director espiritual, pueda celebrar”.

En esta línea, Manzano exhortó a las hermandades no penitenciales a llevar a cabo los actos de piedad propuestos,“en orden a una fructuosa participación en el Triduo Pascual, conmemoración de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor. De esta manera, todas las hermandades de penitencia, sacramentales y de gloria de la Archidiócesis se unirán en la plegaria común”.

Un nuevo hito para las hermandades y cofradías

Aunque para todos es doloroso tener que aceptar la imposibilidad de celebrar actos de culto externo , expresa Marcelino Manzano, no olvidemos que estas decisiones y medidas extraordinarias son conducentes a colaborar en la atenuación de la expansión de la pandemia.

Según la Archidiócesis de Sevilla, Manzon ha explicado que “la rica historia de fe de nuestras hermandades y cofradías encuentra aquí un nuevo hito, asumiendo la situación actual de nuestro mundo con serenidad y esperanza y uniendo sus actos de piedad y penitencia al sacrificio de Cristo en la Cruz, que carga sobre sí nuestras enfermedades, pecados e interrogantes, y sobre los cuales brillará la luz pascual de su Resurrección".

También, ha asegurado que "aunque estos actos de piedad y penitencia no puedan realizarse este año en las calles como prescriben nuestras reglas y la hermosa tradición heredada por las hermandades, ello no significa que no sigan constituyendo el momento privilegiado para los hermanos de la hermandad crezcan en el amor a Dios y en la conversión de sus pecados, en comunión con la Pasión del Señor y las lágrimas de la Santísima Virgen María”.

El uso de nuevas tecnologías

El delegado de Hermandades y Cofradías instó al uso de las nuevas tecnologías que “permiten en estos tiempos de confinamientos y aforamientos, las celebraciones y actos de las hermandades puedan ser transmitidos a los hermanos con costes muy económicos y sin límites geográficos”. No obstante, “siempre que se pueda y teniendo en cuenta las prescripciones sanitarias, no descuidemos la participación presencial para tener un encuentro más personal e íntimo con el Señor”.