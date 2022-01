Juan Andrés, el sacerdote que conquistó Uruguay en 'Masterchef Celebrity': "Cociné el postre de Juan Pablo II"

El sacerdote Juan Andrés Verde, más conocido como 'El Gordo Verde', ha dado paso más a la fama en Uruguay tras participar en la edición de 'Masterchef Celebrity' del país sudamericano, donde se ganó al público gracias a sus recetas y simpatía. Quedó segundo, a las puertas de la Gloria. Se declara un admirador de Juan Pablo II, quien le sirvió de inspiración para elaborar su postre favorito en la prueba final del concurso, tal y como ha confesado en el programa 'Ecclesia' de TRECE.

Tan grande como su cuerpo (pesa 110 kilos) es su humor, sobre todo con su apellido: “Todos dicen que seré un viejo verde o que soy un inmaduro. Ya no quedan chistes para hacerme, pero mi apellido lo llevo con orgullo”, afirma este sacerdote que ejerce como párroco en Montevideo.

La fama la alcanzó no obstante antes de participar en el concurso de cocina, ya que ha publicado algún libro, ha sido invitado en programas televisivos o por formar parte de un equipo de rugby en Uruguay: “Todo esto es un regalo de Dios para mí. Vivo en un país muy laico, poco abierto a la trascendencia. Lo que ha hecho un poco de ruido es mi pasado como jugador de rugby en la televisión nacional. Quizás también por mis libros...”, ha precisado.

Ahora su participación en 'Masterchef Celebrity' le ha catapultado de nuevo a lo más alto de la fama, y él lo agradece como buen cristiano: “Fue una experiencia increíble. No imaginé llegar a una estancia tan definitiva como la final. No es fácil poder estar a la altura. Yo cocinaba en los campamentos ,los retiros, en los barrios más humildes pero no para paladares tan selectos como este jurado de Masterchef que tiene la vara muy alta”.

Pero el motivo real por el que Juan Andrés Verde dio el paso de participar en un concurso tan exigente, tiene un motivo solidario: “Ya me invitaron varias veces a participar y dije que no. Pero el año pasado fue especial con la pandemia, y me pidieron estar para transmitir un mensaje de esperanza y de fe en un momento delicado”, explica.

Junto a los jóvenes de su parroquia, emprendieron un proyecto importante en barrios que viven en la miseria más absoluta, por lo que 'Masterchef Celebrity' le ha dado mayor visibilidad a este proyecto solidario: “Todos los participantes del concurso cobran por estar en la televisión. Yo renuncié a él y pedí que ese sueldo fuera para la obra. Con ese dinero se logró que una familia saliera de un piso de barro para tener un hogar digno. Fue lo que me motivó”, explica en 'Ecclesia'.