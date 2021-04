José María Zavala, director de 'Amanece en Calcuta': "Quiero tocar el corazón de las personas"

José María Zavala ha estrenado el pasado viernes la película 'Amanece en Calcuta'. El documental es un cántico a una gran mujer que entregó su vida a los más pobres de entre los pobres. Si algo sigue enseñándonos Santa Teresa de Calcuta es que esta capital de la India está presente hoy en todas partes.

Se trata del cuarto trabajo para cine del académico de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, José María Zavala, autor además de las jaleadas El misterio del Padre Pío (es la película más vista en la historia del Festival Internacional de Cine Católico de Estados Unidos), Renacidos (el documental español más visto en 2019) o Wojtyla. La investigación (estrenada con gran éxito en Movistar Plus debido a la pandemia).

'Aleluya' ha querido hablar con José María en la semana del estreno del documental y nos ha contado, entre muchas cosas, su trayectoria personal en este mundo del cinema y su momento de conversión tras mucho tiempo alejado de Dios

¿Cuándo empezaste a pensar que rodar documentales de grandes personajes religiosos podía ser interesante?

Hay un antes y un después desde mi conversión, el 5 de agosto del año 2009, que me marca en mi vida personal pero también profesional. Hasta ese momento y sigo ejerciendo la labor de periodista en varias redacciones, frecuento platos de televisión para debates y escribo libros porque siempre me ha apasionado la historia.

Desde muy joven, gracias a mi abuelo y a mi padre, de heredar la biblioteca de ellos y tener opción a leer libros sobre todo de la Familia Real española, de príncipes y princesas, de reyes y de reinas. Desde ese 5 de agosto 2009, después de estar alejado 15 años de Dios sin pisar el confesionario tengo una conversión.

Te das cuenta que has estado ofendiendo a Dios durante muchos años, con absoluta indiferencia, y desde entonces me dedico a escribir libros que hagan bien a los demás y películas que toquen el corazón de las personas.

¿Una figura muy importante en tu conversión es la de Padre Pío?

El Padre Pio es mi santo predilecto, es el santo que irrumpe en mi vida sin que yo lo conozca. Unos amigos nos invitan a mi mujer y a mi una película de la RAI, la televisión italiana. Una película muy buena y yo voy en el coche dirección casa de estos amigos y le digo a mi mujer: “Menudo rollo la película de un fraile que dura 3 horas y media, lo que hay que hacer por amistad”.

Ese es el estado de mi alma en aquel momento. Pero a partir de allí el Padre Pio va irrumpiendo en mi vida, aquella noche empiezo a navegar por Internet porque estoy ávido de saber más cosas del Padre Pio y desde entonces me voy a confesar, pongo mi vida en orden y hasta hoy que sigo luchando por hacer la voluntad de Dios.

¿Cuál es tu objetivo cuando empieza a rodar estos documentales?

Mi objetivo no es ni ganar dinero ni hacerme famoso sino hacer bien a las almas y tocar el corazón de muchas personas como así ha sido y está siendo con las películas Misterio del Padre Pio, Renacidos, Wojtyla La Investigación y esta cuarta, “Amanece en Calcuta” que se ha estrenado este viernes en 58 cines de España.

¿Qué aporta esta película respecto a las otras?

Son seis testimonios demoledores. El otro día en el preestreno, de los 214 espectadores, más de 80 eran jóvenes. A mi me llamó la atención poderosamente ver que muchos de esos jóvenes salían conmocionados, algunos llorando de alegría y de esperanza porque les había tocado el corazón. Yo he querido hacer una película para todos los públicos, no solamente para personas mayores ni solamente para católicos, sino más bien para las personas que están alejadas de Dios, como lo estuve yo tantos años.

Después de ver esta película a uno le puede cambiar la vida, ya ha sucedido con las película de Padre Pio y Juan Pablo II y está empezando a suceder con esta. Ni se ha estrenado y ya la han visto más de 1000 personas.

¿Qué le llamó más la atención de Santa Teresa de Calcuta?

Ante todo, su generosidad para entregar su vida a los demás, a los pobres, a los necesitados en los que ella veía a Cristo. Era una persona que se aferró a la cruz de Cristo, que murió con las botas puestas a imagen y semejanza de Juan Pablo II. Quiso transmitir esperanza, ilusión y hacer sentir a todos esos pobres indigentes como personas dignas.

Le daba lo mismo estar con el Presidente de los Estados Unidos que con un pobre en Calcuta. El mensaje de esta película es muy actual porque Calcuta no está solo en la India, hay muchas “Calcutas” repartidas por todo el mundo, y sin ir más lejos en España.

¿Por qué es importante recordar esta figura, especialmente en este tiempo de pandemia?

Precisamente por eso. La gente está sufriendo mucho. Nadie, sea creyente o no, se libra del sufrimiento, en mayor o menor medida. Un sufrimiento agravado por la pandemia que estamos viviendo, por tantas personas que han fallecido, que están enfermas, por tantos ancianos a quien les ha afectado psicologicamente esta pandemia y este mensaje de la Madre Teresa es muy esperanzador, muy iluminador.

Es muy importante que cuantas más personas vean la película será mejor, transmite un mensaje muy solidario, de salir de nuestra zona de confort, de preocuparnos por los demás, de no quejarnos tanto, empezando por mí. Todos son mensajes positivos y muy necesarios en la sociedad de hoy, tan insolidaria.

¿Cuáles han sido los materiales que ha utilizado para ir tejiendo “Amanece en Calcuta"?

Por el tema de la pandemia ha sido muy complicado pero el material es impresionante. Hay mucho material y imágenes inéditas pero no es una biografía, lo decía Alfredo Urdaci en una critica que publicó hace poco.

Es mucho más que una biografía, son los seis personajes que se están jugando la vida en los lugares más remotos del planeta los que van entretejiendo la vida de la Madre Teresa. En esta película no hay un narrador sino son los propios personajes los que entretejen la historia de la Madre Teresa.

¿Crees que hay algunos personajes de la Iglesia que merezcan un mayor reconocimiento que todavía no lo tienen?

Gracias a Dios la historia de la Iglesia está plagada de santos y muchos de ellos todavía no tienen películas.

Yo creo que sería interesante rescatar las figuras de estos grandes santos porque son, a fin de cuentas, grandes intercesores sin olvidar que el único protagonista es Jesucristo, que debe ser la piedra angular de la vida de cada uno.

¿Estás preparando algún documental sobre Benedicto XVI por ejemplo?

Tengo muchas cosas, yo soy periodista, escrito profesional más que director de cine aunque la verdad he dirigido 4 películas en 3 años.

Estoy pensando hacer una quinta película, todavía no lo tengo definido porque hay muchas posibilidades.

Tu padre había ofrecido su vida por San Juan Pablo II, ¿nos puedes explicar lo que sucedió?

El 13 de mayo de 1981 cuando Juan Pablo II sufre el atentado a la Plaza de San Pedro a manos del turco Ali Agca, mi padre ofrece su vida por él. Nosotros nos enteramos por su director espiritual cuando ya había fallecido y nos quedamos estupefactos.

Cuando mi madre abrió un secreter que tenia mi padre bajo llave con todas las instrucciones de la cuenta corriente y, sabiendo que iba a morir, nos encontramos que había tenido la sangre fría de escribir su propia esquela sabiendo que iba a morir y decía textualmente: “Hizo siempre la voluntad de Dios, o mejor dicho, luchó siempre por hacer la voluntad de Dios, pocas lagrimas y mucha oración que falta le hacen” y eso fue todo.

¿Esperas mucho éxito de la película o la pandemia complica todo?

Yo solamente puedo hablar de hechos y los hechos me dicen que ya prácticamente no quedan butacas en la sala la sesión del viernes porque la gente las está reservando online y eso es un poco la tónica en los 58 cines que va la película en toda España.

Las expectativas son muy buenas. Creo que la gente está un poco hasta las narices de la pandemia y sabiendo que los cines respetan escrupulosamente las medidas de seguridad no hay ningún problema y no hay que tener miedo. Espero que sea un éxito, un éxito de taquilla para que haya miles de personas que puedan ver esta película que sin duda alguna les va a reconfortar.