El misterioso objeto que encontró una hija en el bolsillo de su padre y que cambió su percepción sobre él

El padre de Rosa Martín, Antonio, tiene 88 años y ejerció como maestro durante su vida laboral. Sin que nadie lo supiera, siempre llevó consigo oculto un objeto de gran carga simbólica para él.

Hasta ahora, ningún miembro de su familia, excepto su mujer, era conocedor de este misterioso enser que recibió el día que realizó la Primera Comunión, en la parroquia de San Juan Bautista de la localidad de Diego Álvaro, en la provincia de Ávila. Fue el cura quien le regaló la estampita que siempre la ha llevado en su cartera guardada.

Que buscara en un bolsillo de su chaqueta algo que lleva con él 80 años, me decía mi padre.



Lo encontré. ��



Jamás nos lo había enseñado... @paterjm@Monxugomez97pic.twitter.com/1yESzQRA1i — Rosa Martín Palacios �� (@rmartinpalacios) November 7, 2020

Antonio Martín perdió a su padre con tan solo cuatro años, ya que murió en la Guerra Civil Española. Fue su madre la que tuvo que trabajadar duro para sacar adelante a sus hijos. Como hemos comentado, fue el día en el que Antonio hizo la comunión cuando un cura le ofreció una estampita que siempre ha tenido guardada en su cartera. "Antonio es religioso, pero lo expresaba de una manera diferente”, ha subrayado la autora del tweet.

Antonio solía recurrir al sarcasmo cuando hablaba con su mujer sobre la fe: “Tú rézale a tus santos y a tus ángeles, que siempre estarán contigo”, ha explicado Rosa, quien ha reconocido que se han criado en un ambiente católico, religioso y cristiano: “Somos siete hermanos, católicos y desde pequeños siempre íbamos a misa”.

“Por favor, mira a ver dónde está mi chaqueta verde porque tengo una estampita dentro”, le dijo Antonio a su hija. Rosa ha reconocido que se quedó sorprendida cuando comprobó que se trataba de una estampita religiosa. “El plástico estaba amarillo y la tiene desde que hizo la comunión”, ha comentado Rosa.

“Esta estampita ha estado siempre conmigo en mi cartera. La saqué para enseñársela a tu madre, que no sabía de ella, y me confundí y la guardé en la chaqueta”, le contó Antonio. Su padre tenía miedo de que no estuviese en la chaqueta y estuviera en la lavadora.

“Me dio mucha alegría porque mi padre nunca ha renegado de la Religión, pero no lo ha demostrado tanto como lo era en realidad”, ha precisado Rosa. Al hablar con la hija de Antonio sobre aquel momento, ha reconocido que “fue bastante emotivo. Le pareció una conversación muy intensa por todo lo que para él significó ese momento”. Enseguida me la cogió y me dijo... “Dame mi estampita que ha estado siempre conmigo en la cartera y la guardo yo”, ha explicado Rosa.

Al encontrar la estampita Rosa se alegró y le hizo tanta ilusión, que quiso publicarlo en Twitter: “Me pareció tan bonito decidí poner un tweet”. Rosa Martín Palacios ha dejado sorprendida a sus seguidores de la red social cuando ha enseñado una estampita que le regaló un cura a su padre. Todas las respuestas que ha recibido en la red social han sido emocionantes: "Eso sí es un tesoro", "Bonito recuerdo", "Qué bonito"...