Se detecta un brote en la residencia de las Hermanitas de los Pobres en Ronda y estudian medicalizarla

La diócesis de Málaga ha infromado de que las autoridades sanitarias están estudiando medicalizar la residencia de las Hermanitas de los Pobres en Ronda tras detectarse un brote de la covid-10 que afecta a 40 usuarios y trabajadores, para evitar así el traslado de las personas afectadas. Estas instalaciones se mantienen gracias a la providencia y atienden a 70 ancianos sin recursos, ni hogar. Esta comunidad está formada por 10 hermanas y 52 empleados, entre los que se incluyen trabajadores sociales, terapeutas ocupacionales, enfermeros, etc.

La Hermanitas se mostraban orgullosas de que la covid-19 no había traspasado aún sus puertas. Sor María de los Ángeles, una de las hermanas, confesaba hace unos días que "se ha multiplicado el trabajo, pero gracias a Dios vale la pena, ya que todavía no ha habido contagios en ningún residente, ni en ninguna de las hermanitas. Todos aquí somos conscientes de que nos tenemos que cuidar, y siempre guardamos las distancias, nos ponemos la mascarilla y nos lavamos las manos".

Según la diócesis, todos los miércoles de cada semana se hacen las pruebas de detección de la covid-19. La primera vacunada en Ronda fue una residente, con 99 años. "Lo que lamentamos es que las familias no puedan entrar. Ellos son los que más sufren, pero hacemos videollamadas con los residentes y así se ven. El Señor nunca nos manda algo que no podamos soportar, y si esto hubiera venido en otra época no hubiéramos tenido la posibilidad de poder vernos a través de las pantallas", declara la hermana.

En esta casa viven de la Providencia, no cuentan con ningún tipo de subvenciones. "Nuestra nómina solamente es verlos felices, si ellos no son felices, nos quedamos sin 'cobrar'", expresa sor María de los Ángeles a la diócesis. Hasta hace unos meses, cuando las hermanas necesitaban ayuda salían "a pedir todos los días a las casas de la gente, pero debido a esta situación de pandemia, lo hacemos usando las tecnologías. Así que en abril instalé el WhatsApp, y lo utilizo todo lo que puedo. Ya me defiendo perfectamente", explica la hermana.

Las donaciones para colaborar con las Hermanitas de los Pobres de Ronda

Todo aquel que quiera colaborar con las Hermanitas de los Pobres de Ronda puede hacerlo mediante una transferencia a las siguientes cuentas bancarias: ES86 0075 3471 9606 0036 3036 (Banco Popular), ES64 2103 0166 3700 1011 3986 (Unicaja) o ES65 2100 1441 6102 0026 1766 (La Caixa), a través de BIZUM con el código 01802. También, pueden acudir presencialmente a la casa, tocar el timbre, identificarse y aportar su donación, o bien depositarla en el buzón que tienen en la entrada de la residencia situada en la Avenida Poeta Rilke, 2B, 29400 Ronda. "En estos momentos difíciles necesitamos la ayuda de todos más que nunca, pero con fuerza, amor y cooperación saldrán adelante".