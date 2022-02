La confesión que ha realizado Sebastián Yatra sobre Dios en su entrevista en CADENA100: "Todas las noches"

Unas de las confesiones más poderosas y honestas deSebastián Yatra, en su charla con Curro Cañete y CADENA100 durante la presentación de 'Dharma', es sobre la creencia y la influencia de Dios en su vida.

El colombiano comparte con todos un momento muy íntimo y personal: ''Yo hablo mucho con Dios, desde que tengo 12 años rezo todas las noches y cada vez tenemos una relación más bonita, porque con él no tengo una relación de sentirte juzgado o ser este ser humano perfecto. Cuando voy liberando cosas, no me siento mal por mis pensamientos... No siempre uno piensa en positivo, también tiene otros pensamientos. Cuando uno se libera y los comparte con Dios, aún llegan pensamientos más lindos'', dice. Y añade más: ''Todos tenemos en alguna ocasión pensamientos malos y decimos 'si alguien escuchara esto...', pero cuando los liberas, dejan de llegar esos pensamientos a la cabeza y soy más coherente, llega más luz''.

Yatra es un artista que ha forjado su carrera a base de esfuerzo, constancia y trabajo. Una dedicación plena, pero sin perder el foco de lo más importante: el amor por su familia y Dios, quienes le acompañan allá por donde va y guían sus pasos. Sus principios van de la mano de la educación y los valores que le han inculcado en su casa y también de su esencia más pura. Vivir y trabajar ''sin miedo a nada'', como explica Curro Cañete en su libro 'No tengas miedo a nada. Cumple tus deseos con amor, alegría y paz interior', es algo que comparte con el artista, que a base de años de introspección y trabajo consigo mismo ha llegado a un estado de equilibrio incomparable en su carrera y en su vida personal.

Ser coherente con uno mismo

Creer, una palabra tan corta y tan poderosa a su vez. Ser consciente con lo que uno siente y lo que uno es, despojarse de etiquetas y expectativas, vivir en el presente y ser agradecido. Cuando uno está en ese estado, que trabaja a diario, todo se transforma. La paz interior que uno adquiere es indescriptible y este es precisamente el mensaje que Sebastián Yatra y el escritor han querido compartir con la sociedad en su encuentro. Y es que, esta creencia también la comparte el propio Curro Cañete, quien admite que también reza a diario y le hace mucho bien. ''Rezar es una manera de entrenar nuestra mente y conectar con uno mismo. Esto nos da mucha paz interior. Rezar nos protege y tenemos algo más poderoso a lo que nos aferramos. Un sistema de valores que nos mantiene con una fuerza y es una fuente infinita de amor. Somos parte de algo gigante que es el amor y la vida. Todos estamos muy conectados''.

Qué importante son los valores y ser leal con uno mismo para alcanzar la paz mental, para poder afrontar cualquier circunstancia de la vida. Ser fiel a uno y a su esencia. Algo que Sebastián Yatra tiene muy presente: ''Ser fiel a uno mismo es un acto de amor hacía uno mismo. Ser fiel a uno mismo es el mayor acto de respeto por uno mismo''.

En un momento en la vida en la que todo va a la velocidad del trueno, qué importante es pararse a compartir y poner en valor lo importante. Y es que, al final, en la vida todos buscamos lo mismo: amar y que nos amen bien. Aunque para que eso llegue, lo más importante es quererse uno mismo. Cultivar el amor propio y tener fe.

