El baile viral de unas monjas de clausura al ritmo de 'Jerusalema' para animar al mundo frente a la covid-19

En los últimos días se ha hecho viral un video de un baile de las monjas dominicas del monasterio de San Miguel en Trujillo (Cáceres) que, al ritmo del hit Jerusalema, han querido enviar una imagen esperanzadora en estos momentos tan complicados para muchas personas.

Las monjas de clausura han sabido utilizar de la mejor manera las nuevas tecnologías que les permite comunicarse con el mundo y han colgado un video en las redes sociales donde aparecen bailando una coreografía en varias partes del convento. Las monjas se han unido al reto viral de bailar Jerusalema, una coreografía que tiene su origen en Suráfrica y que se ha convertido en un canto a la vida.

En la publicación en el canal Youtube de Cosmefotos, responsable de la grabación, subraya que este tema se ha convertido en un “grito de esperanza de los cinco continentes contra la pandemia” y que las monjas dominicas de Trujillo no han querido ser ajenas a “este grito y este ha sido el resultado final que hemos conseguido”.

El hit musical Jerusalema

Jerusalema es una canción difícil de olvidar. De melodía y ritmo pegadizo, una vez que la escuchas es muy complicado que no acabes tarareándola. Master KG y Nocembo son los responsables de un éxito que ya no entiende de fronteras. Ellos cantaban esta canción entre amigos, y la revolución ya es global. Ni se imaginaban la repercusión que tendría más adelante.

Para que seamos consciente del fenómeno, 'Jerusalema' acumula ya 218 millones de visitas en Youtube y los responsables del tema todavía no se creen el éxito que se les ha venido encima.

Cuando Master KG le propuso a Nocembo formar parte de 'Jerusalema', ninguno era consciente de lo que iban a crear. Un movimiento mundial gracias al poder de las redes sociales, donde ya se ha llegado a crear un “Challenge” donde la gente baila la canción con diferentes coreografías.

El convento en Trujillo

Cada tarde, las dieciocho hermanas, en su mayoría keniatas, rezan la 'oración de la pandemia', a la que se suma ahora el ya famoso video.

Según dicen en su perfil social: "Este tema se ha convertido en un grito de esperanza de los cinco continentes contra la pandemia, tiene un nombre y se llama "Jerusalema" su letra habla de Jerusalén como la ciudad celestial en la que estar en comunión con Dios. Se trata de un himno místico a la vida donde canta a la ciudad de Jerusalén como un hogar fraternal para todo el mundo. De ahí versos como "Jerusalén es mi casa, sálvame y camina conmigo, no me dejes aquí". O también otros como: "Mi lugar no está aquí" "mi reino no está aquí"".