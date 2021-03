El testimonio de fe del director espiritual del seminario de Sevilla: "Es el corazón de la diócesis"

Este domingo, 21 de marzo, se celebra el Día del Seminario bajo el lema, "Padre y hermano, como san José". El objetivo de esta jornada es reflejar la figura de San José, en los sacerdotes, en un año en el que, si cabe, este santo ha tomado un mayor protagonismo tras declarar el Papa el Año de San José.

La Subcomisión Episcopal de Seminarios destaca en su reflexión teológica, que, bajo el cuidado de San José, los sacerdotes son enviados a cuidar la vida de cada persona, con el corazón de un padre, sabiendo además, que, cada uno de ellos es su hermano.

Padre Manuel Jiménez es el director espiritual del Seminario Menor y Mayor de Sevilla y ha contado, en una entrevista a 'Aleluya' su trayectoria personal como sacerdote y, entre muchas cosas, el importante papel que tiene el seminario en la Iglesia de hoy en día.

Como un joven de hoy, licenciado en periodismo, ¿dio el paso al seminario?

Dios lo quiso, nunca había entrado en mis planes entrar en un seminario y ser sacerdote. Mis planes iban enfocados a la carrera de periodismo, pero en un momento dado de mi vida, relacionado con la JMJ del año 2018 en Panamá el Señor se hizo especialmente presente y me fue mostrando que mi camino era el sacerdocio y por eso, desde aquel momento, mis pasos se fueron encaminando hacia el seminario

¿Qué papel juega el seminario dentro de la diócesis?

Nuestro arzobispo, Mons. Juan José Asenjo, lo repite mucho: “El seminario es el corazón de la diócesis”. Puede que sea un órgano un poco oculto dentro de toda la vida de la diócesis, pero desde aquí se bombea esa vida que necesita nuestra iglesia. Esa vida que llega a través de los sacerdotes que luego son los que están encargados de las pastorales de las iglesias, de los colegios, los hospitales y las cárceles en tantos rincones de la vida diocesana a la que hace falta llevar el Evangelio

¿Cuál es el papel de un director espiritual?

El papel es el del acompañamiento a los que jóvenes que aquí se están formando para ser sacerdotes algún día. Soy director espiritual del Seminario Mayor y Menor de Sevilla y básicamente acompaño la vocación y los procesos de los seminaristas.

Compartimos la fe, la experiencia de Dios, aquí estoy cuando hay algún problema o algo que compartir, estoy para animar o evitar que caigamos en las comodidades. Es un rol muy bonito y la verdad es que me llevo una parte muy bonita en este acompañamiento vocacional

Cual es la diferencia entre un formador y un director espiritual?

El formador se encarga de la dimensión externa de la persona, de la dimensión humana y formativa. Controla ciertos aspectos del cumplimento de la vida del seminario, de las normas, de lo que se espera de ellos.

El director espiritual va más a la dimensión interna, a esa dimensión de relación con el Espíritu en la vida del seminarista

Este año se celebra el Año de San José, ¿qué representa esta figura para los seminaristas?

San José es el patrón del Seminario y de los seminaristas. Podemos decir que fue el primer seminario, el custodio de la casa de Nazareth. San José es también custodio de las vocaciones de los jóvenes que se forman en el seminario y lo tenemos como padre, protector y modelo al que acudimos y en el que nos estamos acordando este año convocado por el Papa Francisco

¿Qué actos están previsto para el Día del Seminario?

Dentro de las limitaciones de la pandemia, otros años sí que hacemos actos multitudinarios y externos. Hemos tenido una vigilia de oración en el Seminario, una Misa en la Iglesia del Salvador que es una de las principales de la ciudad de Sevilla presidida por el arzobispo donde ha participado también la pastoral juvenil y universitaria y después durante el fin de semana todos los seminaristas van a estar recorriendo distintas parroquias de la diócesis compartiendo su testimonio vocacional

Un mensaje para los jóvenes seminaristas que acaban de entrar

A los que acaban de entrar en el seminario le diría de no tener miedo a seguir perseverando en esta vocación y a seguir escuchando la inspiración del Señor y del Espíritu Santo. Él siempre les tiene preparado un camino de felicidad, a lo mejor en algún caso no pasa por el sacerdocio pero siempre el seminario es un aspecto positivo en nuestro vida, se culmine o no en el sacerdocio. Dios siempre tiene cosas buenas preparadas para nosotros, no hay que tener miedo en seguir lo que el Señor inspire.