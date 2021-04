José Aumente, premio Ponle Freno a la trayectoria en seguridad vial: "Ha puesto foco en un trabajo invisible"

El director del departamento de Pastoral de la Carretera, José Aumente, recogió el pasado viernes, 23 de abril de 2021, el premio Ponle Freno a la trayectoria en seguridad vial. Esta acción social reconoce con estos galardones el esfuerzo de personas y entidades en su empeño por mejorar la Seguridad Vial y reducir el número de víctimas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, fue el encargado de entregar este reconocimiento a José Aumente en un acto, conducido por Matías Prats, que tuvo en el Senado. Esta ceremonia reunió a todos los protagonistas que contribuyen, día tras día, a reducir la siniestralidad y persiguen el gran objetivo para el que nació esta plataforma de acción social: dejar el contador de víctimas a 0.

‘Aleluya’ ha tenido la oportunidad de hablar con José y, en primer lugar, reconoció que “ha puesto imagen y foco a un trabajo que la Iglesia viene haciendo durante años”





José Aumente, director de Pastoral de la Carretera de @Confepiscopal, premio @Ponle_Freno a la Trayectoria en Seguridad Vial. #PremiosPonleFreno



??Un reconocimiento al esfuerzo por mejorar la Seguridad Vial y reducir el número de víctimas.

¡Enhorabuena! https://t.co/sD8UTQLOFnpic.twitter.com/I6f6ZYVNP1 — Of. Información CEE (@prensaCEE) April 23, 2021





La misión de la Pastoral de la Carretera

El director de esta pastoral ha recordado además como nació este departamento: “Nace por pura casualidad en las Navidades del 1962 cuando un cura de Somosierra, José Medina, había bajado ese día de Nochebuena a confesar a un pueblo. No tenía coche y comenzó a hacer autostop hacia Somosierra. La mayoría de coches no pararon y se hacía ya de noche. Al final paró un camión y le preguntó si quería subir”.

“José aceptó y en ese tramo, que no era muy largo, el camionero expresó al cura la gran frustración de ese trabajo, que nunca les dejaba estar con la familia. Incluso en la Nochebuena no podía ni siquiera cenar con la familia. Eso lo quedó marcado a aquel cura e intentó ver cómo podía entrar más en contacto con aquellos camioneros” nos cuenta José

“En Somosierra comenzó esta pastoral que él ni siquiera sabía dónde podía terminar. En el año 1967 la CEE aprueba esta Pastoral y el siguiente año comienza a funcionar con total normalidad. En 2018 celebramos los 50 años” recuerda el director.

Preguntado por su principal misión, José admite que sencillamente es “animar a las diócesis a tener presente este mundo de la movilidad, que es iglesia itinerante. Tenemos claro que nuestra tarea es evangelizar, acompañar y humanizar el camino. Hay conductores esporádicos, que cogen el coche para ir a trabajar, pero después están los verdaderos reyes de la carretera que son los camioneros, transportistas de mercancías y personas, taxistas etc... Gente que pasa todo el día o semanas sin llegar a casa para ver a la familia. Antes era más duro, pero ahora lo sigue siendo. Antes no había los contactos con la familia que podemos tener ahora”.





Las cuatro fechas fundamentales

El director de esta Pastoral recuerda que “los móviles e internet no substituyen el estar físicamente el padre en la familia. El otro día hablaba con un camionero internacional y me dijo que volvía a casa el viernes y el domingo se tenía que volver a marchar. Es importante que sientan que la Iglesia es Madre cariñosa y acompaña a sus hijos allá donde estén. Yo creo que es un testimonio más que bonito”.

José ha querido subrayar los cuatro momentos fundamentales para la Pastoral de la Carretera a lo largo del año: “El más veterano es el que se celebra el primer domingo de junio, la Jornada de responsabilidad en el tráfico. Los obispos suelen mandar un mensaje de felicitación, de responsabilidad para animar a celebrar la fiesta de San Cristóbal con alegría. Siempre se le da un lema bíblico para que vayan saboreando lo que la Iglesia quiere transmitir”.

Otra fecha importante es en torno al 10 de julio, “la fiesta lúdica de San Cristóbal, la bendición de los vehículos y en muchos sitios organizamos una comida fraterna con las familias de los transportistas”.













La cercanía de la Iglesia

“Con motivo del año de la Misericordia hemos añadido una jornada ya fija, el día 31 de mayo, la Jornada de “enjugar las lágrimas”. La Iglesia pretende acercarse a esas personas que han padecido un grave accidente. Todos conocemos a gente que por un accidente están físicamente muy disminuidos o en silla de ruedas. Yo creo que la Iglesia como Madre tiene que acercarse a acompañar a esas personas y a los familiares que han perdido a los seres queridos” subraya José.

El director remarca que “en las casas de esas familias que han perdido un ser querido en un accidente de tráfico, eso nunca jamás se olvidará. El accidente de tráfico es un hueco que le va a acompañar toda la vida. Es lo que queremos juntar en este día: los que han padecido personalmente y los que han perdido un ser querido y que sientan que la Iglesia es Madre cercana”













"Dar visibilidad a lo que muchas veces pasa desapercibido"

Y, por último, “en el año 2005 Naciones Unidas decidieron poner el tercer domingo de noviembre como Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Como Pastoral de la Carretera lo que hacemos es reunirnos en las diócesis y celebramos una Eucaristía con todas las autoridades implicadas en la seguridad vial. Suele ser muy emotiva, muy de lágrima fácil” confiesa José.

Sobre el Premio Ponle Freno que le han concedido el pasado viernes reconoce que “cuando me avisaron me quedé sorprendido y cuando ya caí en la cuenta que era verdad estaba agradecido con toda mi alma. Lo recibí con mucha alegría, no por mí, sino por lo que representa la Pastoral y para dar visibilidad a lo que muchas veces pasa desapercibido”.

“He recibido el premio con gratitud y sencillez, la Iglesia se le premia por un servicio que prestamos a la sociedad, agradezco ese reconocimiento” concluye José.