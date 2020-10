Unas 200 personas migrantes lograron empleo a través de la Fundación La Merced Migraciones

La Fundación La Merced-Migracionesatendió en 2019 a más de 3.600 personas refugiadas, migrantes, así como privados de libertad y logró que 200 de ellas encontraran un empleo a través de su proyecto de inserción laboral.

Así lo ha detallado este jueves el director de la Fundación, Luis Callejas, durante una rueda de prensa para dar a conocer la Memoria de actividades de esta ONG católica durante 2019, año en el que han detectado un cambio en el perfil de las personas demandantes de asilo. Así, tal y como ha detallado Callejas, si en años anteriores los países de procedencia eran fundamentalmente Siria y países africanos, durante el año pasado la ONG ha observado un aumento del número de venezolanos que llegan a España en busca de asilo.

El director de la Fundación ha detallado que en 2019 una de las principales dificultades que se han encontrado ha sido la gran cantidad de contratos abusivos que han obligado a un trabajo de medicación de esta organización con las empresas. Gracias a esa labor, unas 200 personas han conseguido un empleo a lo largo de 2019, mientras que, en los que llevamos de año, la Fundación ha logrado 55 inserciones laborales.

Memoria de actividades de la Fundación La Merced-Migraciones

El testimonio de Ousmane Bah

Además, a través de "Puentes para la Inclusión", una empresa de inserción que gestiona un parking en Madrid, siete personas lograron en 2019 un contrato de inserción y tres un contrato ordinario. Callejas ha comentado también las dificultades que se han encontrado este año como consecuencia de la pandemia de coronavirus, que ha obligado a confinar en pisos de acogida y residencias a un gran número de personas. "Estas situaciones hacen que toda creatividad sea poca para encontrar soluciones", ha explicado.

Desde la Fundación, han subrayado la valentía de las personas que emprenden cada día un largo viaje "dejando atrás tantas cosas en sus países de origen para buscar una oportunidad entre nosotros", como el caso de Ousmane Bah, un joven de Guinea Conakry, acogido durante años por la Fundación. "Ahora siento a La Merced como mi familia, me habéis acogido como a un hijo y siempre me habéis hecho saber que soy parte vuestra (...) Os quiero de todo corazón, muchas gracias por ayudarme a conseguir todo para vivir ahora esta nueva etapa y por todo lo que he aprendido".

La Fundación nació en el año 1987 como respuesta individualizada a las personas migrantes y refugiadas que llegan a España y ahora, más de tres décadas después, constata que "las necesidades no han disminuido". "Es urgente seguir trabajando para crear espacios donde las personas migrantes y refugiadas que llegan a nuestro país, puedan sentirse seguras y empezar a recomponer su vida, tantas veces hecha pedazos"