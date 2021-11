Vuelve a ver la toma de posesión de Mons. Sebastián Chico Martínez como nuevo obispo de Jaén

Ya puedes volver a ver la toma de posesión de Mons. Sebastián Chico Martínezcomo nuevo obispo de Jaén que se ha podido vivir este sábado en TRECE.

En el inicio de su Ministerio Episcopal en la Diócesis de Jaén, Mons. Chico Martínez ha estado arropado por más de 1500 fieles, de la provincia y también llegados desde Murcia, así como el presbiterio diocesano y casi una treintena de obispos, arzobispos y cardenales llegados desde distintos lugares de la geografía española.

Saluda del Nuncio Apostólico de Su Santidad en la toma de posesión de Monseñor Sebastián Chico Martínez



Saluda del Nuncio Apostólico de Su Santidad en la toma de posesión de Monseñor Sebastián Chico Martínez

Las palabras de Mons. Sebastián Chico Martínez durante la homilía

Durante la homilía, Mons. Sebastián Chico Martínez quiso destacar que llega a su nueva diócesis "con el único programa de unirme a vosotros y caminar juntos, como vuestro servidor, de todos, pero de forma espcial de los pobres, los débiles, los enfermos, los que no tienen hogar, los migrantes".

El nuevo prelado tiene muy presente en sus oraciones sobre todo "a los enfermos y a los que están sufriendo por alguna circunstancia [...] pienso en los pobres y necesitados, en las familias en dificultad, en las personas que no tiene vivenda, en los maltrados, en los presos, en los que no tienen trabajo y viven en precariedad económica, sobre todo pienso en el gran número de jóvenes que están viviendo en esta circunstancia, en los temporeros que no son tratados con dignidad, en los que sufrís las consecuencias directas o indirectas de esta pandemia...a todos vosotros, sabed que contáis con el amor preferencial de Dios. Sois las llagas abiertas de Cristo que tenemos que besar con nuestra atención, cercanía y ternura".

Homilía en el inicio de mi episcopado como Obispo de Jaén



Homilía en el inicio de mi episcopado como Obispo de Jaén