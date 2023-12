Así te hemos contado la presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia en España

11:48h | Termina la rueda de prensa y esta tarde, a las 18:30h, en la Fundación Pablo VI se presentará la Memoria a toda la sociedad española

11:46h | Al margen de las preguntas, García Magán aprovecha para felicitar la Navidad a todos los periodistas: "Desearle de todo corazón una feliz Navidad para ustedes y para todas las familias. Deseamos una paz en el mundo. Allí está la tierra de Jesús tan martirizada, lamentablemente con la violencia. Está también Ucrania en el corazón de Europa, pero también muchas guerras silenciadas por los medios de comunicación. Que Jesús nos traiga la paz. Buen trabajo a todos".

11:41h | "Más de 3 millones de personas pasaron por algún centro asistencial que mantiene abierto la Iglesia. Probablemente, detrás de cada beneficiario director, hay detrás muchas más personas. Realmente la Iglesia diría que acompaña a muchas más personas que pasan por centros asistenciales: jóvenes, familias, enfermos, personas que viven en la España vaciada...creo que el número sería bastante superior a los 4 millones", subraya Ester Martín.

11:37h | "En no pocas parroquias en España hay grupos de acompañamiento personal a separados y divorciados. En algunos otros casos hay grupos de seguimiento pastoral para personas LGTBI", destaca el Secretario General de la CEE.

11.34h | "La Iglesia no es una empresa. Es muy complicado calcular el empleo en su totalidad. Poca a poco vamos a ir cuantificando cómo impacta a nivel socio-económico a nivel de empleo la labor que realizan, no solamente las diócesis, sino también colegios y congregaciones", subraya Ester Martín

11:28h | "Como premisa mayor, la CEE no hace valoraciones de documentos de la Santa Sede. Lo promulga el Vaticano y los obispos lo harán en su diócesis. Subrayo de esa declaración la importancia de no confundir ni hacer de esa bendición una distinta celebración del matrimonio. No hay que confundirlo con celebración de matrimonio canónico.".

11:26h | Francisco César García Magán aprovecha la rueda de prensa para informar que el Informe Cremades fue entregado el pasado sábado por correo electrónico: "Lo estamos estudiando para integrarlo en el trabajo que viene realizando la CEE. Será publicado próximamente. Es un trabajo que merece su estudio y por eso reitero que se está trabajando en ello".

11:25h |"La Iglesia no pasa factura a la sociedad de lo que hace. Simplemente mirando los datos de la memoria es decir que estos 4 millones de personas no habrían podido tener ningún tipo de sustento si no hubiera sido por la inmensa red de centros asistencial que se mantienen abiertos en nuestro país", remarca Ester Martín.

11:19h | "Es una Iglesia muy pegada a las necesidades de la sociedad y recibe más respaldo y confianza de cada vez más personas. Esto se percibe en los datos de la recaudación. Una Iglesia que está haciendo una labor transparente y eficiente"

11:18h |Ester Martín destaca el trabajo de los 8.796 centros asistenciales de la Iglesia en los que se atiende a 3.778.740 personas

11:17h |El Fondo “Nueva Evangelización” aumentó el número de proyectos financiados en 263 por valor de 2.576.950 euros

11:16h | Se han vuelto a incrementar el número de bautizos, confirmaciones, matrimonios y unciones de enfermos

11:14h | "Creo que la Iglesia tiene una clara voluntad de ser transparente. Probablemente, somos de las pocas Conferencias Episcopales presentando este tipo de informe [...] esto no va solo de números", subraya Ester Martín.

Esta Memoria presenta la información sobre la que se tienen datos ciertos y contrastables. 330 indicadores que sí permiten mostrar una radiografía de la Iglesia en España, que se articula y hace presente en 69 diócesis territoriales más la diócesis castrense.

11:13h | El pasado mes de mayo, la Oficina de Transparencia presentó la Memoria referida a 2021. A partir de esta Memoria de 2022, que hoy se hace pública, el documento comenzará a presentarse en el mes de diciembre y hará referencia al año anterior.

El adelanto en la recopilación de datos - 330 indicadores - es ahora mismo viable gracias a los avances que se han producido en estos años en los sistemas de contabilidad y de rendición de cuentas de las entidades de la Iglesia, el desarrollo de códigos de buen gobierno, o la aplicación de las nuevas tecnologías en la gestión diocesana.

Como es habitual, la Memoria se publica con el aval de un proceso de revisión externa que firma PWC.

11:11h | "No es un libro, no es un papel, sino que es una fotografía de esa fe compartida y celebrada. Por ello, sin vanidad y también sin acritud, podemos decir que estamos orgullosos de nuestra fe. Orgullosos de esas personas que dan ese testimonio, orgullosos de nuestros laicos, consagrados, sacerdotes y seminaristas. Hay que decirlo", subraya Francisco César García Magán

11:09h | "Presentar la Memoria es algo que está en el fondo de lo que es nuestra fe. Hacer memoria del Resucitado, del Evangelio y de la vida y la acción de Jesús", remarca el secretario general de la CEE.

Fiel a su compromiso con estos contribuyentes, y con toda la sociedad, estas páginas muestran también el verdadero rostro de la Iglesia dando a conocer su estructura y la actividad que desarrolla en el marco de sus fines propios: anunciar, celebrar y vivir la fe.

11:07h | Arranca la rueda de prensa de presentación de la Memoria anual de actividades de la Iglesia católica en España correspondiente al año 2022 (ya está disponible en el Portal de Transparencia de la CEE). Un documento que elabora la Oficina de Transparencia para dar cuenta del destino de los 358.793.580 euros que han asignado los contribuyentes a la Iglesia católica marcando la X en la Declaración de la Renta de 2023 (ejercicio fiscal 2022).



10:55h | Será el Secretario General de la CEE, Francisco César García Magán y la directora de la Oficina de Transparencia del organismo episcopal, Ester Martin, quienes proporcionarán los datos de la memoria.

10:50h | En pocos menos de 10 minutos empezará en la sede de la CEE la presentación de la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica correspondiente al año 2022.

Hacer memoria es una ocasión para agradecer el trabajo realizado y para definir e impuslar los nuevos retos que la Iglesia está sacando adelante con el compromiso de laicos, religiosos y sacerdotes.

Detrás de los datos también hay personas

La Conferencia Episcopal Española (CEE) presenta este martes, 19 de diciembre, la Memoria Anual de Actividades de la Iglesia Católica en España correspondiente al año 2022. Se presenta la actividad de toda la Iglesia en España en sus diversos ámbitos y desde las diversas realidades que forman parte de ella. Hacer memoria es una ocasión para agradecer el trabajo realizado y para definir e impulsar los nuevos retos que la Iglesia está sacando adelante con el compromiso de laicos, religiosos y sacerdotes.

Consiste en un análisis detallado de lo que ha supuesto esta asignación tributaria y de qué forma y en qué cantidad se ha repartido a las diócesis y demás entidades. Pero además no se limita a explicar el reparto del dinero recibido a través de la X sino que para mayor transparencia, hace un análisis exhaustivo y riguroso de lo que esos fondos suponen dentro del conjunto de recursos que administran todas las diócesis.



Esta Memoria intenta mostrar que detrás de los datos también hay personas. Tantas personas detrás de la labor de la Iglesia que salen todos los años a la luz gracias precisamente al actual sistema de rendición de cuentas.

La gala de la Memoria en la Fundación Pablo VI

Además, la Iglesia española presentará este martes esta Memoria Anual en una gala en la Fundación Pablo VI, conducida por los periodistas María García, del equipo de prensa de la Conferencia Episcopal Española, y Fran Otero, director de la Revista Ecclesia.

En la gala, se contará con las intervenciones del presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal Juan José Omella; el secretario general de la CEE, Francisco César García Magán, y la directora de la Oficina de Transparencia, Ester Martín.