Luis Argüello sobre el encuentro del ministro Bolaños con el Papa: "Dijo el ministro que fue un encuentro inspirador para él, y nos parece bien. La propia Santa Sede, de todo lo que tiene que ver con los acuerdos con el Estado, encomienda a la CEE hacer seguimiento de los acuerdos y en eso estamos. Nos alegra esta inspiración y que diga que se compartan valores, pero los valores no son globos, tienen que ver con la defensa de la vida, con la regularización de inmigrantes, con la promoción de la familia que en situación de crisis económica es un colchón social. No es cualquier cosa los valores. Nuestra relaciones son cordiales, pero pedimos luego lealtad”.

El Secretario General de la Conferencia Episcopal confirma que no apoyan institucionalmente la comisión de investigación sobre los abusos en la Iglesia que encabeza el Defensor del Pueblo: "Pensamos que es bueno que estas comisiones tengan su ámbito propio de independencia, y como no nos parece muy correcto que solo se ponga la mirada en los casos de abusos de la Iglesia, cuando la fundación ANAR hizo público un incremento en las llamadas que reciben del año 2020 al 2021, un crecimiento del 80% en casos de abusos. Siendo una problemática social tan grave, que una institución como el Congreso se dirija al Defensor del Pueblo solo se fije en la Iglesia, no nos parece oportuno, y no nos parece oportuno oficialmente estar en algo con estas reservas. Por otra parte es prioriatio para nosotros abordar la problemática, escuchar a las víctimas, que los caminos de formación y prevención se realice".

Luis Argüello, sobre reducir su presencia en Madrid tras ser elegido arzobispo de Valladolid: "En lugar de venir tres días vendré menos, algunas no vendré. Otras tengo que venir para poder realizar las labores básicas. Las teleconferencias existen, el teléfono y correo electrónico no desparecen y será constante los contactos. Pero mi dedicación prioritiaria será atender al pueblo de Dios que peregrina en Valladolid.

Luis Argüello asegura que la Comisión Permanente apoya la movilización del domingo en favor de la vida, pero no sabe si algún obispo acudirá, ya que este fin de semana, en el marco de la Jornada Mundial de las Familias, muchos obispos tienen actividades en sus diócesis: "Las movilizaciones en la calle es algo genuino, propio de la acción laical. Puede que alguno lo haga porque los obispos tiene convocatorias ese mismo domingo, porque se trata de una convocatoria que creemos amplia".

El sacerdote Juan Carlos García Domene, de la diócesis de Cartagena, ha sido nombrado director general de la Biblioteca de Autores Cristianos (BAC) sustituyendo a Jesús Pulido, que dejó el cargo al ser nombrado obispo de Coria-Cáceres

El presidente de la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado, José Rico, ha llevado a la reunión de la Permanente el nuevocatecismo para adultos “¡Es el Señor!”. Con las propuestas de los obispos, se seguirá trabajando en la edición de este nuevo documento, dirigido al catecumenado de adultos y a los que se reinician en la vida cristiana.

También Rico Pavés, junto al presidente de la Comisión Episcopal para la Liturgia, Leonardo Lemos, han presentado las 'Orientaciones sobre los Ministerios Instituidos: Lector, Acólito y Catequista'.Estas orientaciones, en las que trabajan conjuntamente ambas Comisiones, serán la base para aplicar en la Iglesia en España el Motu Proprio del papa FranciscoSpiritus Domini, sobre el acceso de las mujeres a los ministerios instituidos, y Antiquum ministerium, por el que se instituye el ministerio de los catequistas.

Argüello ha manifestado que el servicio de asesoramiento de la Conferencia Episcopal a las Oficinas de protección a menores ha presentado el plan de trabajo previsto para los próximo meses. Para el mes de octubre se va a convocar una nueva reunión de las Oficinas diocesanas y de congregaciones religiosas y se está perfilando un protocolo marco para la prevención de abusos contra menores y el modo de actuación si estos se producen.



Los obispos miembros de la Comisión Permanente han dialogado sobre la experiencia sinodal de la Iglesia en España. Un caminoque se inició, con la fase diocesana, el 17 de octubre de 2021 y se clausuró el 11 de junio de 2022 en una Asamblea final en Madrid. El Secretario General del episcopado, Luis Argüello, ha manifestado que durante estos siete meses se ha realizado "un proceso de escucha y discernimiento que se ha concretado en la síntesis final".

Este documento resume las aportaciones de las asambleas celebradas en las 70 diócesis españolas; los aportes de la vida consagrada; movimientos; asociaciones; y de todos aquellos colectivos o personas individuales que han querido sumarse a esta invitación del papa Francisco. Se estima que se han implicado más de 215.000 personas.

El Secretario General de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, da cuenta en la sede del episcopado de los asuntos tratados en la Comisión Permanente celebrada en Añastro esta semana. Durante los trabajos, los obispos que integran este organismo han recibido información sobre pasos dados en el itnerario sinodal, y dialogan sobre el desarrollo y las conclusiones de la fase diocesana, cerrada el pasado sábado 11 de junio.

Otros de los asuntos abordados durante la Comisión Permanente han sido la coordinación de las oficinas de protección de menores; el documento “Orientaciones sobre los Ministerios Instituidos: Lector, Acólito y Catequista”; el catecismo de adultos o el estado actual de Ábside (TRECE y COPE).