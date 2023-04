Así te hemos contado minuto a minuto la comparecencia del secretario general de la CEE, García Magán

11. 43h: García Magán, sobre el ciclo electoral: "Esperemos que nadie utilice a la Iglesia como una moneda de cambio o arma arrojadiza en los debates políticos o en la dialéctica previa a unas elecciones. La Iglesia no tiene un partido político, no hay el partido político de la Iglesia. Lo confirmo y lo reafirmo. Ningún partido político es el partido de la Iglesia. Lo que anunciamos es la Doctrina Social de la Iglesia"

11.34h: GarcíaMagán, sobre cheque escolar que propuso el cardenal Omella: "Es una propuesta. La idea del presidente Omella es ese derecho de los padres para elegir el tipo de educación para sus hijos. Es verdad que Escuelas Católicas ha dicho una cosa, pero luego se aclaró. Cómo desarrollar ese derecho fundamental que garantice la igualdad de oportunidad para todos y el desarrollo de ese derecho es cuestionable. El cheque escolar tiene sus pro y sus contras.

La nota sobre los vientres de alquiler: "No se hace referencia a un caso concreto, pero en la vida van surgiendo acontecimientos y como pastores tenemos que dar respuestas. Los obispos de la comisión han creido oportuno renovar su voz sobre este aspecto dentro del debate social. No existe esa ley en España pero sí un debate sociopolítico abierto y los obispos querían ofrecer su voz, y no solo se habla para España, sino con un sentido general. Algunos países lo tienen aprobado y otros no"



11.30h: Ley de Educación: "El derecho de educación es fundamental de la persona humana, así está recogido en nuestra Constitución. Ahí mantenemos el derecho fundamental de los padres, que son quienes tienen el derecho a deber de educar a sus hijos. No podemos decir que los hijos no son de los padres. Los hijos no son de los padres porque las personas no son objetos, pero hasta que alcanzan la mayoría de edad quienes tienen que cuidar, proteger y desarrollar los derechos de un niño o niña son los padres. Debe respetarse la opción de los padres. En cuanto a la asignatura de Religión está recogida en un tratado internacional en los acuerdos España-Santa Sede y la CEE siempre defiende que es de libre elección y de obligatoria oferta por parte de los centros educativos, no solo para los concertados, sino para los llamados públicos".

11. 27h: García Magán, sobre la exhumación de Primo de Rivera este lunes y la permanencia de los benedictinos: "Sobre de Primo de Rivera no tenemos nada que decir porque los restos de una pesona pertenecen a su familia y deciden donde enterrar a sus difuntos. La familia ha decidido llevarse los restos de su familiar, creo que a San Isidro. En cuanto al otro tema, la CEE no tiene nada que decir, es competencia de la archidiócesis de Madrid.

11.24h. Los obispos han elegido los nombres de los Padres Sinodales para representar a la CEE en la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos, que tendrá lugar en el Vaticano en octubre de 2023. La CEE comunicará a la Secretaria del Sínodo la elección de los tres miembros y los dos sustitutos, para su confirmación por parte del Papa Francisco.



11.18h: García Magán, sobre los “Corredores de Hospitalidad” que coordina el departamento de Migraciones de la Comisión Episcopal para la Pastoral y Promoción humana: "Esta iniciativa, que nace de las Jornadas de delegados y agentes de Pastoral de Migraciones en 2022, ya se ha puesto en marcha mediante experiencias piloto destinadas a jóvenes migrantes que quedan al margen de los mecanismos de protección. Lo ha contado en la Plenaria el obispo responsable de este departamento, Mons. José Cobo"



11.15h: "Con la instrucción se actualiza con las nuevas disposiciones establecidas en el texto definitivo de Vos estis Lux mundi, que fue aprobado recientemente por el Papa Francisco y que entrará en vigor el próximo día 30 de abril. Este documento será actualizado cada vez que varíe la normativa canónica vigente. Además, el carácter de Instrucción, al unificar y explicar el derecho vigente sobre la materia, refuerza el aspecto normativo del documento que tendrá fuerza de Normas y no solo de orientaciones, en línea con la voluntad manifestada por el Santo Padre"

11.12h: La Asamblea Plenaria ha aprobado la Instrucción de la Conferencia Episcopal Española sobre los abusos sexuales de menores y personas vulnerables. Se trata de un documento sobre el que se lleva trabajando desde la Plenaria de abril de 2019, cuando se acordó solicitar a la Congregación para los Obispos la autorización para publicar un Decreto general: "Se pidió a la Santa Sede para publicarla como decreto, pero se aconsejó a que se publicara antes el Vademecum sobre formas de actuar en cuestiones de abusos y el Motu Proprio Vos estis lux mundi, así como la reforma del Libro VI del Código de Derecho Canónico. El texto de la CEE introdujo las oportunas modificaciones tras la publicación de estos documentos".

Finalmente, la Plenaria de noviembre de 2022 aprobó unas Líneas Guía para la actuación en casos de abusos sexuales contra menores que se aplicaría de manera conjunta en todas las diócesis.



11.07: García Magán informa sobre la nota de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida a propósito de la maternidad subrogada: "Es una nueva forma de explotación de la mujer, contraria a su dignidad como persona. El fin no justifica los medios y toda persona es siempre un fin en sí mismo. Se acompaña, se pide por el dolor de una mujer ante imposibilidad o el hecho de no tener hijos, pero no se puede cosificar el uso de una persona por parte de otras. La paternidad o maternidad no es un derecho, sino un don.

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española, Francisco César García Magán, informa de los asuntos tratados por los obispos en la Asamblea Plenaria que ha tenido lugar esta semana en la sede episcopal.

Durante los trabajos, los obispos han recibido información, como es habitual, de las actividades de las distintas Comisiones Episcopales. La Subcomisión Episcopal para las Migraciones y la Movilidad humana ha presentado a la Plenaria el proyecto de los corredores de Hospitalidadque ya ha puesto en marcha.

A la Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la vida le ha correspondido hacer balance de la Semana del Matrimonio 2023, que se ha celebrado, por segundo año consecutivo, en torno al 14 de febrero, coincidiendo con San Valentín.

Por su parte, la Subcomisión Episcopal para la Juventud y la Infancia ha intervenido para hablar de los preparativos de la Jornada Mundial de la Juventud, que tendrá lugar en Lisboa del 1 al 6 de agosto de 2023.

Además, la Comisión Episcopal para la Liturgia ha presentado la traducción al euskera del Misal de la Virgen y del Leccionario de la Virgen. También informará sobre distintos temas la Comisión Episcopal para la Evangelización, Catequesis y Catecumenado.