La CEE y Cáritas, ante la Jornada Mundial de los Pobres: "La preocupación por los pobres nos afecta a todos"

El domingo 13 de noviembre la Iglesia celebra la VI Jornada Mundial de los Pobres. Como cada año, la Conferencia Episcopal Española y Cáritas se suman a esta cita anual creada por el Papa Francisco con el fin de reflexionar sobre cómo dar una respuesta adecuada que lleve alivio y paz a personas que son víctimas de la incertidumbre y la precariedad.

De esta manera, tanto el episcopado como la entidad de la Iglesia han preparado un conjunto de materiales al que pueden recurrir las diócesis, parroquias, comunidades, movimientos, asociaciones e instituciones de la Iglesia para participar en la jornada. Tal y como reza el comunicado difundido por la CEE, los objetivos de la jornada son los siguientes.

1. “Ser una respuesta personal y comunitaria, pues mientras más crece el sentido de comunidad y de comunión como estilo de vida, mayormente se desarrolla la solidaridad”.

2. “Ser comunidad de vida y de bienes, en la que el amor recíproco nos hace llevar las cargas los unos de los otros para que nadie quede abandonado o excluido, compartiendo lo que tenemos con los que no tienen nada, pero acogiendo, al mismo tiempo, lo que nos puedan aportar: su trabajo, su pensamiento, su forma de hacer y de entender la vida”.

3. “Ser comunidad de acción porque la preocupación por los pobres y por la justicia social es un compromiso que nos afecta a todos y, por tanto, nadie puede sentirse exceptuado”.

La CEE se hace eco del mensaje de Francisco en la VI Jornada Mundial de los Pobres

En esta sexta edición, bajo el lema 'Jesucristo se hizo pobre por vosotros', el Santo Padre lanza un llamamiento a la solidaridad en medio de un mundo herido por la violencia y la guerra. Frente a los millones de refugiados de los diferentes conflictos en Oriente Medio, África Central y ahora Ucrania, el Pontífice argentino invita a “compartir lo poco que tenemos con quienes no tienen nada, para que ninguno sufra”.

La nota del episcopado español hace hincapié en las palabras de Francisco, en las que recuerda que el patrimonio de seguridad y estabilidad alcanzado por algunos países gracias a la iniciativa privada y a leyes que han apoyado el crecimiento económico puede “ser compartido con aquellos que se han visto obligados a abandonar su hogar y su país para salvarse y sobrevivir. Como miembros de la sociedad civil, mantengamos vivo el llamado a los valores de libertad, responsabilidad, fraternidad y solidaridad”, expresaba.

Asimismo, el Papa continuaba exponiendo que la caridad no debe ser una obligación, sino “un signo del amor”, ya que “la generosidad hacia los pobres encuentra su motivación más fuerte en la elección del Hijo de Dios que quiso hacerse pobre Él mismo”, señalaba.

En el comunicado de la CEE, los obispos recalcan el mensaje del obispo de Roma cuando manifestaba que la tragedia de la guerra que se ha intensificado en los últimos años nos debe enseñar “que no estamos en el mundo para sobrevivir, sino para que a todos se les permita tener una vida digna y feliz”.

De ahí que el Sucesor de Pedro haya subrayado en esta VI Jornada Mundial de los Pobres que es necesario “hacer un esfuerzo para que a nadie le falte lo necesario. No es el activismo lo que salva, sino la atención sincera y generosa que permite acercarse a un pobre como a un hermano que tiende la mano para que yo me despierte del letargo en el que he caído”, insistía.