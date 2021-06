El temor de Dios, un agente que no hace de nosotros cristianos sumisos, sino que nos da valentía y fuerza

El don del Temor de Dios no es tenerle miedo a Dios, sino el temor de apartarnos de Dios porque reconozco que qué es de mí sin Él. Se trata, nos dice el obispo Munilla de entender que lo importante en mi dice es huir de lo que desagrada a Dios y buscar siempre y en todo lo que a Él agrada, lo que le da gloria. No tener falsos ídolos. El Papa Francisco el 11 de junio del 2014 nos decía:

“El temor de Dios nos hace tomar conciencia de que todo viene de la gracia y que nuestra verdadera fuerza está únicamente en seguir al Señor Jesús y en dejar que el Padre pueda derramar sobre nosotros su bondad y su misericordia. Abrir el corazón, para que la bondad y la misericordia de Dios vengan a nosotros. Esto hace el Espíritu Santo con el don del temor de Dios: abre los corazones. Corazón abierto a fin de que el perdón, la misericordia, la bondad, la caricia del Padre vengan a nosotros, porque nosotros somos hijos infinitamente amados.

Cuando estamos invadidos por el temor de Dios, entonces estamos predispuestos a seguir al Señor con humildad, docilidad y obediencia. Esto, sin embargo, no con actitud resignada y pasiva, incluso quejumbrosa, sino con el estupor y la alegría de un hijo que se ve servido y amado por el Padre. El temor de Dios, por lo tanto, no hace de nosotros cristianos tímidos, sumisos, sino que genera en nosotros valentía y fuerza. Es un don que hace de nosotros cristianos convencidos, entusiastas, que no permanecen sometidos al Señor por miedo, sino porque son movidos y conquistados por su amor. Ser conquistados por el amor de Dios.

Y esto es algo hermoso. Dejarnos conquistar por este amor de papá, que nos quiere mucho, nos ama con todo su corazón.” Vivir este don es vivir en tensión creativa ante el Dios que nos trasciende y el Dios que nos atrae.

'Catequesis a un clic'

'Aleluya' ha puesto en marcha 'Catequesis a un clic', una serie de tutoriales audiovisuales sobre los catecismos dirigidos a los colectivos que buscan despertar su fe, profundizar en ella, o acompañar a otros a vivirla. Un proyecto que impulsa desde enero de 2018 la Hermana María Granados Molina, del Secretariado de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española.

En el canal de Religión de COPE.es, los usuarios pueden descubrir a través de los vídeos y del podcast una guía para despertar la llamada de la fe en niños y adultos de una manera participativa y atrayente, pero sin perder los principios que rigen el Catecismo.

Los lunes, miércoles y viernes, 'Aleluya' publica una nueva entrega del podcast 'Catequesis de andar por casa', donde la Hermana María Granados nos ayuda a conocer la fe, nos comparte alguna virtud y nos acerca a la Palabra de Dios que la Iglesia nos regala el domingo.

Cada martes los usuarios pueden seguir un nuevo tutorial de 'Testigos del Señor', es el catecismo dirigido a chicos y chicas de entre diez y catorce años, con el objetivo de ayudar a catequistas y otros agentes de evangelización a profundizar en la fe. Los jueves por su parte se publican los tutoriales del catecismo 'Jesús es el Señor', que abarca desde los seis y hasta los diez años.

ESCUCHA TODOS LOS PROGRAMAS DE 'CATEQUESIS A UN CLIC'