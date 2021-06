¿Cuál es el plan que puedo diseñar para vivir la fe en periodo de vacaciones?

No se puede improvisar nuestra relación con Dios en tiempo de vacaciones del curso académico, laboral, de catequesis,…no se puede dejar a lo que salga…. Hay que tener una estrategia un plan, de lo contrario el fracaso está asegurado. Es muy importante trasmitir a los niños que Dios no toma vacaciones, que Dios no es cosa del colegio, de cuando hay catequesis y que si no hay colegio, ni catequesis Dios no está. Nuestro lema podía ser: “Dios se viene con nosotros de vacaciones”.

Hay que programar cómo voy a cuidar mi relación con Dios durante estos meses, tanto la mía personal como la de mi familia; visita a lugares religiosos, santuarios marianos, monasterios, catedrales, monumentos,…e informarme previamente para dar esas pinceladas culturales desde la fe.

No dejar de rezar todos los días, bendecir la mesa,...

Cuaderno de actividades relacionado con la fe, por ejemplo imágenes de las parábolas para colorear, buscar la cita bíblica y copiar algunas líneas. Canal de youtube sobre Historia Sagrada.

Celebrar la eucaristía los domingos donde estemos, pueblo, playa,….

Dar testimonio a otras familias con las que veraneemos que Dios tiene un lugar importante en nuestra vida, podemos hablar de Él de manera directo o indirecta, pero no dejar de hacerlo.

Participar, si se puede, en campamentos cristianos parroquiales, o de Movimientos, para los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, o para familias.

'Catequesis a un clic'

'Aleluya' ha puesto en marcha 'Catequesis a un clic', una serie de tutoriales audiovisuales sobre los catecismos dirigidos a los colectivos que buscan despertar su fe, profundizar en ella, o acompañar a otros a vivirla. Un proyecto que impulsa desde enero de 2018 la Hermana María Granados Molina, del Secretariado de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española.

En el canal de Religión de COPE.es, los usuarios pueden descubrir a través de los vídeos y del podcast una guía para despertar la llamada de la fe en niños y adultos de una manera participativa y atrayente, pero sin perder los principios que rigen el Catecismo.

Los lunes, miércoles y viernes, 'Aleluya' publica una nueva entrega del podcast 'Catequesis de andar por casa', donde la Hermana María Granados nos ayuda a conocer la fe, nos comparte alguna virtud y nos acerca a la Palabra de Dios que la Iglesia nos regala el domingo.

Cada martes los usuarios pueden seguir un nuevo tutorial de 'Testigos del Señor', es el catecismo dirigido a chicos y chicas de entre diez y catorce años, con el objetivo de ayudar a catequistas y otros agentes de evangelización a profundizar en la fe. Los jueves por su parte se publican los tutoriales del catecismo 'Jesús es el Señor', que abarca desde los seis y hasta los diez años.

