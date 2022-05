¿Cuál fue el proceso de conversión de san Agustín y su pensamiento cristiano?

Este tema en la parte narrativa nos presenta la figura de San Agustín. Nació en Tagaste en el año 354. Su madre Sta. Mónica inculcó en él la fe cristiana, pero no fue hasta el 386 que se dio su conversión después de un largo camino de búsqueda de la verdad. Agustín comprendió que Dios, por su Encarnación, se había hecho cercano a todos los hombres: “Tú estabas dentro de mí, y yo fuera, y fuera te buscaba yo, y me arrojaba sobre esas hermosuras que tú creaste. Tú estabas conmigo, más yo no estaba contigo.”

Objetivos de este tema:

1.- Conocer el proceso de conversión de san Agustín y su pensamiento cristiano.

2.- Descubrir la relación que existe entre fe y razón para alcanzar la sabiduría.

3.- Vivir buscando la verdad de Jesucristo, que da un sentido pleno a la vida.

¿Quiénes son los padres de la Iglesia?

Desde los comienzos del cristianismo se hicieron esfuerzos para fijar la fe común. Los Padres de la Iglesia son pensadores de la Iglesia antigua y hombres de reconocida santidad que emprenden la tarea de precisar en qué creemos los cristianos. En estos primeros siglos, los Concilios proclaman con su autoridad la doctrina que hoy creemos y practicamos. Son santos, pensadores y teólogos Justino, Ireneo de Lyon, Anatasio, Basilio, Juan Crisóstomo, Ambrosio, Jerónimo…

'Catequesis a un clic'

ECCLESIA ha puesto en marcha "Catequesis a un clic", una serie de tutoriales audiovisuales sobre los catecismos dirigidos a los colectivos que buscan despertar su fe, profundizar en ella, o acompañar a otros a vivirla. Un proyecto que impulsa desde enero de 2018 la Hermana María Granados Molina, del Secretariado de la Comisión de Evangelización, Catequesis y Catecumenado de la Conferencia Episcopal Española.

Cada martes los usuarios pueden seguir un nuevo tutorial de "Testigos del Señor", es el Catecismo dirigido a chicos y chicas de entre diez y catorce años, con el objetivo de ayudar a catequistas y otros agentes de evangelización a profundizar en la fe. Los jueves por su parte se publican los tutoriales del catecismo "Jesús es el Señor", que abarca desde los seis y hasta los diez años.