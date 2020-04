Una mujer entra en un supermercado y lo que ocurrió en el cajero a la hora de pagar dejó a todos en shock

Diana acude con frecuencia a uno de los supermercados más conocidos de un barrio obrero de Toledo para hacer la compra del día a día. Tiene que medir muy bien los gastos cotidianos ya que tiene que sacar adelante ella sola a sus tres hijos (19, 14 y 9 años) con un sueldo de limpiadora en diferentes hogares. Diana es de origen ecuatoriana, aunque sus hijos ya nacieron en nuestro país.

En ocasiones, ha precisado de la ayuda de Cáritas, cuando hay menor demanda de trabajo. Pese a llevar más de dos décadas residiendo en España, las puertas laborales han constituido una barrera para Diana. Su hijo mayor comenzó a contribuir con la economía familiar gracias al trabajo que consiguió hace unos meses como camarero.

Pese a la difícil situación económica que viven de manera permanente, y que se ha visto agravada por la crisis del COVID-19, Diana es consciente de que tanto ella como su familia son unos privilegiados, si se compara con otras familias de nacionalidad extranjera que viven en España sin apenas nada. De hecho, a lo largo de estos años ha recopilado un gran número de testimonios de personas que pasan necesidades. Muchos de ellos compatriotas del otro lado del Océano.

La relación entre Diana y una persona sin hogar

Desde hace años, mantiene una relación cordial con una sin techo del barrio toledano donde reside. Se trata de mujer gitana de mediana edad, que con el paso del tiempo ha mostrado síntomas de deterioro mental. En numerosas ocasiones ha rechazado la ayuda de los servicios sociales para paliar su situación, pero constantemente se ha negado.

Diana, cada vez que tiene oportunidad, le da algún donativo e incluso le compra algo de embutido o leche para que pueda llevarse algún alimento a la boca. La mendiga nunca había generado problemas entre los vecinos hasta hace dos años aproximadamente, cuando comenzó a perder la cabeza a pasos agigantados, como consecuencia de sus vicios y del alcohol. Tanto es así que los residentes de la zona han llamado en ocasiones a la policía para llevársela. Y es que incluso ha dejado ver su cara más violenta en determinadas ocasiones, sin que haya producido daños de considerable magnitud.

El altercado entre Diana y la mendiga

Uno de los días de mayor tensión protagonizado por la gitana sin hogar, tuvo como víctima a la propia Diana, con la que, como hemos comentado, siempre guardó una buena relación.

Los hechos se produjeron en el exterior de un supermercado. La mujer no paraba de llorar y de lamentarse por su situación. Diana, que se dirigía al establecimiento para hacer la compra, sintió compasión por ella y se acercó para ofrecerle ayuda. Lejos de agradecer el gesto, la mendiga comenzó a insultarla con una larga lista de improperios. En un momento dado, incluso agredió (levemente) a Diana.

Una conducta que, como no puede ser de otra manera, Diana le afeó, accediendo al interior del supermercado apenada y disgustada. Se había propuesto no volver a dirigirle la palabra pero, Diana, que todo el que la conoce coindice en que tiene un corazón que no le cabe en el pecho, enseguida rectificó. Sus profundas creencias cristianas le hacen sentirse obligada a poner la otra mejilla.

Por ello, cuando puso observar que la gitana sin hogar estaba molestando a las cajeras del supermercado, que le estaban obstaculizando el acceso al establecimiento porque no tenía dinero con el que pagar la compra, no dudó en hacerle una buena compra para que pudiera comer y asearse mínimamente.

Un ejemplo más de solidaridad y de valores por parte de Diana, que pese a tener dificultades para llegar a fin de mes, no duda en ayudar a los que están en una situación peor que ella misma.

