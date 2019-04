La historia de un prestigioso compositor que cambió el comunismo por la fe

James McMillan, nacido el 16 de julio de 1959 en Kilwinning (Escocia) es uno de los más famosos compositores de nuestro tiempo.También es un prestigioso director de coro, orquesta y ópera.

Nació en una família católica. Durante su juventud, estudió composición en la Universidad de Edimburgo. Posteriormente estudió en la Universidad de Durham. Ha dado clase de música en la Universidad de Mánchester.

Mientras estudiaba, publicó temas musicales, como “Búsqueda” (coral dramática sobre poemas de “Madres de la Plaza de Mayo, en Argentina”. Es de esta época de su vida de la que más se avergüenza según sus propias palabras: militó en la Liga de los Jóvenes Comunistas.

Según cuenta Religión en Libertad, el compositor asegura que "la política del Evangelio no necesita marxismo; es un desperdicio del mensaje evangélico de paz y justicia".

Su origen humilde y su anhelo por la justicia social hicieron que encontrara muchas respuestas en la teología de la liberación. Pero pasados los años, un James más maduro, cambió su perspectiva ideológica de la vida: "Cuando la Iglesia ha colaborado con la izquierda secular, la izquierda ha ganado y ha usado a la Iglesia como una herramienta"

Con este razonamiento en su vida, la fe fue ganando terreno al plano político. Esto se hizo patente incluso en su música que empezó a transformar la protesta en melodías espirituales.

‘People are fascinated by the baffling aspects of Christian belief’: an interview with Sir James MacMillan | Catholic Herald https://t.co/s9moxhaEb9