Sor Lety: la mujer que cambió el éxito de las olimpiadas por el convento de clausura

Cambió la estrella con cinco puntas por el crucifijo. La selección nacional de esgrima y las olimpiadas por la oración. La fiesta y el éxito... por un convento de clausura. Sor Lety se convirtió hace más de 20 años, y ahora es monja dominica.

Lerma es un pueblo de la provincia de Burgos. Si pasas por la carretera A-1 hacia el norte de España o bajas desde el norte hacie el sur, puedes ver al lado de la carretera esta preciosa localidad que destaca por sus monasterios. Lety vive en uno de ellos, en el Monasterio de San Blas de las dominicas de Lerma, aunque no siempre ha sido así.

Sor Lety es una de 'las monjas del reto' de whatsapp y cuenta en un testimonio para Mayfeelings que cuando era pequeña "a escondidas" entrenaba esgrima. "Empiezo a ganar regionales, voy creciendo... Y en un momento dado me plantean entrar en la selección española y salgo en todos los periódicos."

Sor Lety explica lo alejada que estaba de la Iglesia: "En ese momento el dios soy yo. Y me entra una sobrebia impresionante, gano humillando a la gente. Si podía ganar 5 - 0, lo hacía para dejar muy claro quién ganaba."

"El mundo te dice: mira, sal, bebe, diviértete, chicos y tal.. Y yo lo hago pero digo: ¿y qué?"

Pero su éxito no se detuvo y las consecuencias se elevaban como la espuma proporcionalmente a su ego: "Me dio una época por ser rockabily, por salir por las noches, peleas... Salía con la cazadora de cuero con una estrella de cinco puntas en la espalda a bailar rock'n'roll toda la noche y a tomar cubatas."

"El mundo te dice: mira, sal, bebe, diviértete, chicos y tal.. Y yo lo hago pero digo: ¿y qué?" En ese momento Sor Lety relata que se encuentra con una amiga: "Me dice que ha conocido a unas monjas de clausura que lo tienen todo y que son felices."

Lety, la chica que tenía éxito, que se estaba haciendo famosa y que cada vez cosechaba más victorias en la esgrima repondió de la única forma posible: "Me reí de ella. Le dije: no te lo crees ni tú."

Lety pensaba: "Si es imposible si no tienen nada." Y las monjas decían tener a Jesús. Ante este sorprendente acontecimiento, y la falta de felicidad de Lety a pesar de sus éxitos, decide ir a conocerlas, "para mí era una aventura".

"Fuimos a conocer a estas monjas y las digo que quiero hacer una experiencia dentro." Un día tuvo que salirse de la discoteca porque "estaba rota, ya no queria estar allí. En vez de tirar para la derecha, tiré para la izquierda y me encontré con una iglesia abierta."

"Entré y sentí que algo vivía. Que había alguien ahí que era real. La presencia que yo sentí fue fortísima." A partir de entonces la vida de lety empieza a cambiar radicalmente.

"Llega un momento en el que Dios se me mete de tal manera, que ya no puedo compaginar. En ese momento me dicen que me tengo que ir a Madrid para preparar las olimpiadas."

En el momento de elegir entre representar a España en la esgrima de las olimpiadas de 1992 o Dios, Lety lo tuvo claro: "Lo dejé." Y pese a la incomprensión de sus padres y del enfado de su hermana, en vez de irse a entrenar hace una "experiencia" en el monasterio con las monjas.

"Hago la experiencia y en uno de los días enfrente del Cristo de la iglesia sentí todo su amor. Sentí que me amaba totalmente, que Él me había salvado. En ese momento le dije: te doy mi vida."

Sor Lety sigue explicando en este impactante testimonio: "Cuando tú has sentido la llamada no puedes esperar. A los ocho meses tomé el hábito. Cristo es una persona. Por eso hay que luchar para quetodo el mundo pueda tener ese encuentro con Cristo."

Un encuentro que a una chica que tenía todo lo que este mundo vende... hizo feliz renunciando a lo demás.