Un sacristán descubre una misteriosa imagen de la Virgen gracias a una señal divina

El pasado mes de octubre se produjo el misterioso descubrimiento de una imagen en Chepois, localidad francesa al norte de París. Pierre Houcke, sacristán de la parroquia de Chepois, en septiembre del año pasado vio que la iglesia tenía riesgo de derrumbe. Sobre todo porque se estaba hundiendo un altar dedicado a la Virgen María.

El jueves 25 de octubre escuchó una voz que le ordenó: "¡tiene que ser ahora!". El sacristán lo interpretó como una señal de la Virgen María. En una entrevista dijo: "En Lourdes, María solo hablaba a Bernadette los jueves, y fue el jueves 25 de marzo de 1858 cuando le pidió que cavase en el fondo de la gruta, un poco como hicimos Henri y yo" para hacer este sorprendente hallazgo.

Acudió a la iglesia con un amigo suyo llamado Henri Deffontaines. Pierre pensó que debian quitar las tablas del suelo. Se pusieron manos a la obra y, mientras quitaban una tabla, vieron que debajo había un bloque de piedra. Pierre lo interpretó como otra señal: Sentí entonces la misma intuición que aquella mañana, escuché: ‘Ve despacio'.

El misterioso hallazgo

Se trataba de una escultura con forma humana. Su amigo comprobó que se encontraban ante una estatua de la Virgen. De nuevo Pierre tuvo la sensación de que podría tratarse de una 'Pietá'. Se trataba de la Virgen sosteniendo en brazos a un Cristo muerto. Dos figuras acompañan a la Pietá hallada en Chepois. En un principio, pensaron que se trataba de Santa María Magdalena y San Juan. Sin embargo se trata de José de Arimatea y Nicodemo.

Foto realizada por Pierre Houcke

Decidieron avisar a Jaques Taveu, alcalde de Chepois, quien les pidió que aún no difundieran la noticia. Pierre y Henri se mostraron de acuerdo con el alcade, pues temían acciones de vandalismo. Pierre dice que: "La Piedad no estaba segura, no quería probar al diablo atrayendo a los ladrones porque las iglesias son saqueadas regularmente".

Investigaciones

El periódico "Le Parisien", informó sobre el descubrimiento el pasado 1 de marzo. Actualmente la Pietá de Chepois se encuentra en el Museo de Arqueología de en Vendeuil-Caply. Hasta el momento, se conoce que la imagen tiene cierta influencia flamenca y está datada entre el siglo XV y principios del XVI. Tiene buenas condiciones de conservación, aunque será restaurada.

Gilbert Ledoux, miembro de Amis de Vendeuil-Caply, apasionado aficionado de la arqueología, dice que se trata de: "un descubrimiento bastante excepcional, especialmente porque los colores fueron preservados por los escombros."

De momento, se desconoce la historia de la Pietá de Chepois y lo que motivó que fuera escondida bajo el altar. En los registros de la parroquia de Chepois no hay ningún dato sobre la imagen.

Por ello, la imagen hallada en Chepois sigue teniendo ciertos misterios. Según Valérie Kozlowski, directora del museo, es raro encontrar este tipo de obras de influencia flamenca. Para Valeríe, es posible que pusieran la imagen debajo del altar al haberse pasado de moda. Sin embargo, Jaques Taveau cree que la escondieron en época de la Revolución francesa.