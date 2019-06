El polémico mensaje proaborto de Miley Cyrus en Instagram que se le ha vuelto en contra

"El aborto es cuidado de la salud". Ese es el mensaje que aparece en un post de Instagram que ya ha alcanzado más de cuatro millones de 'Me gustas'. Acorde con el mensaje -que aparece bordado con crema en una tarta de cumpleaños- aparece la famosísima Miley Cyrus lamiendo la tarta con los ojos cerrados.

Miley Cyrus es una de las cantantes más conocidas del mundo. Saltó a la fama hace años encarnando a una niña normal llamada Hannah Montana, que va al instituto, y que en su tiempo libre es una estrella del pop. Fuera de la pantalla grababa discos que se vendían como churros en todo el mundo. Pero aquél papel inocente, y esas canciones románticas fueron cambiando a la vez que su fama crecía.

Su gran papel en televisión terminó, para dar paso a un periodo de éxitos muy distintos a los de su juventud. Pasó de ser una de las actrices más reconocidas en el mundo con una serie muy popular a acaparar titulares por sus actuaciones polémicas: droga, fiestas, alcohol... Muchas noticias que no tenían mucho que ver con su carrera musical.

El pasado 4 de junio de 2019 compartió esta fotografía en Instagram en colaboración con una de las empresas abortistas más grandes del mundo: Planned Parenthood. El 'post' ha tenido mucho éxito en las redes, con millones de compartidos y 'likes', incluso por personas famosas que pertenecen a la industria en la quen trabaja Miley.

Sophie Turner, una de las estrellas de Juego de Tronos que encarna a Sansa Stark, ha dejado un comentario dándole las gracias por esta colaboración tan 'solidaria'. Pero en contraposición, ha sido grande la polémica que se ha generado en torno a este mensaje proaborto de la cantante. No son pocas las personas que le han criticado.

Miley Cyrus licks an "abortion is healthcare" cake Ariana Grande gives $250,000 to PPFA Selena Gomez sells “1973" jewelry to celebrate Roe At a time when states are legalizing infanticide, these celebrities are advertising abortions to little girls. https://t.co/3cIJmAbVtY

Muchos han dejado sus comentarios en la fotografía criticando el mensaje que compartía. El conocido actor mejicano Eduardo Verástegui también ha dejado su opinión: "Miley, el aborto no es cuidado de la salud, sobretodo, no lo es para el bebé. Te importa mucho tu libertad, pero no te importa tanto la del bebé".

Miley, abortion is not healthcare, specially not for the baby. You care to much about your freedom but you don’t care about baby’s freddom. Here is a video for you, if you really want to know what abortion is, please watch it. https://t.co/Z427zN3eut