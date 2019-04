La plataforma que ayuda a mujeres y a hombres a curar sus heridas espirituales después de un aborto

Mujeres, hombres, padres, madres, abuelos, familiares, amigos, conocidos...o desconocidos. Desde que se produce un aborto, muchos pueden ser los afectados: desde quienes lo deciden hasta quienes tienen que sostenerles después de haberlo hecho. Si después de hacerlo hubiera arrepentimiento y se quisiera enfrentarse a él, ¿cómo se haría?

La existencia de personas que han pasado por ese sufrimiento y profesionales del acompañamiento ayuda. Esa es la inspiración de la plataforma "By your side" ("A tu lado") de la arquidiócesis de Los Ángeles, en Estados Unidos.

La arquidiócesis ha publicado un comunicado en el que se lee que “cada día se realizan 225 abortos aproximadamente en el sur de California". El dato es más llamativo cuando añaden desde la arquidiócesis angelina que el 50% de las mujeres que protagonizan esa práctica ya la han afrontado en otras ocasiones.

Estar al lado de las familias que sufren tras el aborto

La iglesia de Los Ángeles alerta de la situación que afrontan esas mujeres. Depresión severa, traumas, comportamiento pasivo agresivo y dolor son algunas de las secuelas por la pérdida de su hijo. Por esa razón, quieren estar a su lado.

Estas mujeres cuentan en el programa "By your side" con personas, acompañamiento y recursos espirituales para poder sanar esas heridas. Las personas son mujeres, hombres, madres, abuelas, etc., gente que se ofrecen a acompañarles en ese viaje. Lo hacen a través de una plataforma en línea de atención integral y bilingüe, en inglés y en español.

La atención telefónica es una de las respuestas que se ofrecen. Al otro lado del teléfono, se encuentran los profesionales capacitados para atender, escuchar y ofrecer ayuda. Esta ayuda también se concreta en recursos espirituales como la posibilidad de acceder a los sacramentos o a retiros espirituales.

Además, las personas podrán acceder a grupos de apoyo, donde sentirse escuchados y poder enriquecerse de la experiencia de otros que se encuentran en su mismo estado o algunos pasos por delante, o por detrás.

La inspiración de Unplanned, la película contra el aborto que arrasa en Estados Unidos

El lanzamiento de la película a favor de la vida "Unplanned" ha dado argumentos a esta plataforma para salir a la luz. El filme, que ha batido récords en las taquillas de los cines en Estados Unidos, revela que lo que esta plataforma pretende se puede conseguir.

La película cuenta la historia real de Abby Johnson, que pasó de trabajar en el centro abortista Planned Parenthood, a ser una activista a favor de la vida. Ella también tuvo que pasar un camino de dolor, ya que asistió a esta práctica y la defendía al principio.

"Unplanned es una película que te hará sentir incómodo. En un país donde se habla tanto del aborto, hay muy poca comprensión de lo que realmente es y lo que hace. Unplanned ha cambiado eso. Es un retrato honesto de la realidad del aborto que no deja espacio para eufemismos", señaló Kathleen Domingo, Directora Senior de la Oficina de la Vida de la Arquidiócesis, en ACI Prensa.

En el fondo, "A tu lado" es la respuesta de la iglesia angelina a las familias: “Queremos estar al lado de cada persona que transita desde el dolor después del aborto hasta un nuevo lugar de perdón y paz”.