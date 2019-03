El papa dibuja sobre la chaqueta del diseñador español Domingo Zapata

Brocha y pintura en mano, el Santo Padre ha dibujado su firma en la chaqueta del diseñador español Domingo Zapata. Un momento que ha tenido lugar durante la inaguración del proyecto de Scholas "Programando por la paz" en Roma. El artista ha compartido este momento en su cuenta personal de Instagram.

Conocido como "el Andy Warhol español" ha retratado a numerosas personalidades importantes de Hollywood como Lady Gaga, Eva Longoria, Angelina Jolie, Kim Kardashian o Sofía Vergara. También, ha customizado a iconos tan populares como la Mona Lisa de Da Vinci, Minnie Mouse o Mr. Bean.

Domingo Zapata ha sido el primer español en exponer su arte en las gigantescas pantallas de Times Square, en Nueva York. Y...por si fuera poco, escribió la letra de una canción -en español- para Michael Jackson. Aunque, no se llegó a realizar por su repentino fallecimiento.

Nacho Cano, Miguel Poveda, Carlos Rivera y Sebastián Yatra recibidos por el papa Francisco

El papa Francisco ha recibido al cantante español Nacho Cano, al cantautor de flamenco Miguel Poveda, al colombiano Sebastián Yastra y al méxicano Carlos Rivera. Todos ellos se han comprometido a participar en los "Conciertos por la paz" de este 2019. Un proyecto que verá la luz este año y que se llevará a cabo en España y Latinoamérica.

����Los músicos que formarán parte de “Conciertos por La Paz” durante el año 2019 en España, Colombia, México y República Dominicana, presentes junto a @Pontifex_es y a #Scholas, en este encuentro #CreandoporlaPaz pic.twitter.com/CMbGFF0Xt5 — Scholas Occurrentes (@InfoScholas) 21 de marzo de 2019

Además, el deporte también ha renido un hueco en la presentación de Scholas, ya que se ha anunciado la próxima edición de "Los Partidos por la paz" que se llevará a cabo el próximo 8 de junio en Guadalajara, en México.

Los proyectos de Scholas Arte han sido requeridos ya por diversos gobiernos para trabajar en zonas afectadas por sismos o terremotos; y en hospitales del mundo.

"Programando por la paz"

El proyecto de Scholas, "Programando por la paz", pretende ayudar a niños y jóvenes a aprender a usar la tecnología desde una mirada ética. Con un objetivo claro: la búsqueda de la paz. El Santo Padre ha resaltado que: "Los jóvenes son el ahora de Dios".

El Pontífice ha recordado que: "No se olviden: los jóvenes son el ahora, no son el futuro ni el mientras tanto de Dios. ¡No! ustedes no son el mientras tanto de Dios, son el ahora de Dios, así que ¡agarren la antorcha ahora! Gracias por esto, por salir adelante con coraje y no salir a protestar sin fundamentos porque sí. A veces protestar vale la pena, pero si te quedas solo en la protesta, no engendrás... no das vida".

Además, durante la inaguración, el papa Francisco ha realizado una videoconferencia, en la que ha dado la bienvenida a las nuevas sedes internacionales de Scholas.