Mujer provida: "La primera que decía 'no merezco vivir' era yo"

Karina Estrella habla sobre el derecho a la vida y el aborto con la seguridad de quien se sabe en derecho a hablar de ello. "La vida es vida desde el momento de la concepción. Hay quien cree que el niño tiene que pasar un 'canal del parto' y que con una varita mágica, cuando salen, se convierte en ser humano con derechos". Karina es argentina, abogada y una de las personas que más luchan por el derecho 'de las dos vidas'.

"Si hablamos en materia legal, cuando hay dudas siempre es a favor de la parte más débil. En este caso, la parte más débil es el niño que va a nacer. La madre va a hacerse un aborto, pero ¿dónde decide el niño?" La historia de Karina es digna de contarse. Ella es hija de su padrastro, que violó a su madre cuando era todavía menor de edad. Su madre apostó -pese al drama- por la vida y la dejó nacer. Hoy sonríe y habla con esperanza de ayudar a la gente, especialmente a los más inocentes.

Karina es el ejemplo más radical, tenía todas las papeletas para haber sido 'abortada'. Pero su madre decidió darla en adopción y le dio la oportunidad de crear algo totalmente nuevo. Una vida única que se dedica a luchar por los derechos de los niños no nacidos con una ilusión que atrapa. "Mis hijos no existirían si yo no hubiera nacido. Mi marido tal vez se habría casado con otra.. pero serían otros. Ellos tienen mis genes."

"¿Quieres respeto? ¿Eres feminista? Aprende a respetar a los demás"

"¿Quieres respeto? ¿Eres feminista? Aprende a respetar a los demás. Parte de que toda vida vale, para lograr tu propio respeto." Karina está en España por el XXll Congreso Nacional Provida que se celebra el viernes 8 de marzo y el sábado 9, donde dará su testimonio y contará cómo trabajan por la vida en Argentina.

Una historia dramática que sobrecoge, pero que es el ejemplo vivo de que siempre hay que apostar por la vida. Como dice ella, la vida te da "sorpresas" y "todo el mundo merece tener una oportunidad."