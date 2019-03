Inés Serna, la pintora de Elche que lleva su arte y su fe hasta Roma

Inés Serna Orts, pintora nacida en Elche, ha sido la encargada de retratar al anterior Vicario General de Roma, Agostino Vallini. Además, ha realizado un cuadro de la Madre Teresa de Calcuta y otro de San Pablo Apóstol.

En una entrevista para Religión COPE nos ha contado que su especialidad son el óleo y los retratos. Y que aunque pinta a nivel local, siempre le ha gustado llevar su obra por el resto del mundo. Por ello, ha realizado exposiciones en países como Inglaterra o Francia. Lo característico de esta ocasión, es que es la primera vez que unos cuadros suyos están expuestos permanentemente en el extranjero.

¿Aumenta el consumo de pescado en Cuaresma? Desde el Mercado Municipal Diego de León los pescaderos y carniceros nos cuentan que sucede con el índice de sus ventas en Cuaresma Redacción religión 15 mar 2019 - 09:41 Twitter Facebook whatsapp Compartir

Inés Serna ha resaltado como la pasión por la pintura: "Me viene de toda la vida. Pinto desde que era pequeña". Nos cuenta como empezó a pintar junto con su hermano y como poco a poco se dió cuenta de que: "Cuando ya tenía una edad empecé a sentir la necesidad de exponer mis obras para que la gente las conociera". En cuanto a su vinculación la fe, nos ha explicado que: "Cuando tienes fe te gusta representarlo. Y el arte es la manera de hacerlo".

El comienzo de todo

Durante el pasado verano viajó junto con su familia a Roma. Allí, se dio cuenta de que en la iglesia de San Vincenzo e Anastasio de Trevi sita, al lado de la famosa Fontana di Trevi, había un cuadro de San Pablo II. Junto a él, había una imagen de la Madre Teresa de Calcuta pero era una foto. Por ello, propuso hacer un cuadro en su honor. Una idea que fue bien recibida. Por ello, a día de hoy, todo aquel que lo desee puede contemplar la obra en esta iglesia de Roma.

Inés Serna nos cuenta que sintió la necesidad de pintarlo y como: "No me creía lo que estaba haciendo porque mi ilusión era hacer un cuadro para ella pero que además estuviera en Roma, a ojos de todo el mundo, sabiendo quién es y lo que representa... me llena de ilusión y no me lo termino de creer".

"San Pablo es uno de los pilares de la Iglesia"

De esa obra a Santa Teresa de Calcuta, salieron más propuestas: tiempo después le mandaron pintar un cuadro de San Pablo Apóstol. Nos cuenta como se mostró muy ilusionada ante la noticia ya que: "San Pablo es uno de los pilares de la Iglesia junto con san Pedro, pero como yo digo es un gran desconocido".

El cuadro ya está finalizado y prevee que esté expuesto en Roma para la Semana Santa. La artista destaca que en la obra hay implícitos "muchos mensajes de la vida y de la personbaldiad de san Pablo".

El cuadro al anterior Vicario General de Roma

Inés Serna está siendo la encargada de realizar el cuadro al anterior Vicario General de Roma, Agostino Vallini. La artista nos ha contado que está en proceso: "me han mandado la foto oficial por correo ordinario, para que llegue perfectamente". Un cuadro que se expondrá en la galería los retratos del Palazio del Vicariato de San Juan de Letrán, junto al resto de imágenes de los vicarios de Roma.

Ante todos estos éxitos, Inés Serna nos ha contado que para alguien con fe exponer en Roma es exponer en la cuna del arte y como: "No me lo termino de creer, estoy como en un sueño".